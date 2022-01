El año escolar 2022 en Costa Rica será totalmente presencial

Fotografía de archivo de estudiantes mientras reciben clases en un centro educativo en San José, Costa Rica. EFE/ Jeffrey Arguedas

San José, 4 ene (EFE).- El Gobierno de Costa Rica anunció este martes que el curso lectivo 2022, que comenzará el 17 de febrero, será totalmente presencial y con el acatamiento de protocolos sanitarios en el marco de la pandemia de la covid-19.

La orden, girada por el Ministerio de Educación, debe ser acatada tanto por los centros educativos públicos como por los privados y cuenta con el aval del Ministerio de Salud, indicó el Gobierno en un comunicado.

En 2020, primer año de la pandemia, el curso lectivo tuvo suspensiones y una modalidad a distancia, mientras que en 2021 se aplicó una mezcla entre virtualidad y presencialidad.

Sin embargo, han habido críticas de padres de familias por la calidad de la educación de estos últimos dos años y porque miles de niños no cuentan con las herramientas adecuadas ni acceso pleno a internet para recibir clases distancia.

"El desarrollo de lecciones presenciales busca asegurar que las personas estudiantes alcancen los aprendizajes esperados y los procesos de desarrollo integral que se encuentran estipulados en la Política Educativa y la Transformación Curricular vigentes, al tiempo que retomen la interacción con docentes y compañeros y compañeras", explicó el Gobierno este martes.

El curso lectivo 2022 comenzará el 17 de febrero y culminará el 22 de diciembre.

“Hacemos un llamado a los padres y madres de familia para que en el ejercicio de su autoridad parental acaten los lineamientos que emite hoy tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud, para garantizar una apertura del curso lectivo 2022 que promueva el derecho a la educación en igualdad de oportunidades, así como se potencien otros derechos como la salud, la alimentación, el deporte y la protección integral”, dijo la ministra de Niñez y Adolescencia, Gladys Jiménez.

El protocolo incluye el lavado de manos y el uso de mascarilla a partir de los 6 años de edad y además prohíbe el ingreso de personas con síntomas de covid-19 a los centros educativos.

Como excepción a la presencialidad las autoridades establecieron a las personas que por su condición de salud no se puedan vacunar y sobre el uso de mascarilla no será obligatoria para las personas con discapacidad que presenten alteración en su conducta.

El Gobierno explicó que un factor que favorece el regreso a la presencialidad es el nivel de vacunación contra la covid-19 en los adolescentes. Al 27 de diciembre del 2021 los datos oficiales indican que el 88,2 % de las personas entre los 12 y 19 años ya tienen una dosis de vacunación, y el 72 % cuenta con las dos dosis.

Las autoridades esperan comenzar a vacunar en el primer trimestre del año a los niños entre los 5 y 11 años.

El Gobierno ordenó el año pasado la obligatoriedad de la vacuna para los docentes.

Al 28 de diciembre, el último dato actualizado, hay 570.556 casos acumulados y 7.353 fallecidos por covid en Costa Rica, país que ha experimentado en los últimas días un repunte de contagios por la variante ómicron.