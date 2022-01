El alemán Zverev sella el triunfo ante EEUU con una victoria ante Fritz

Sydney (Australia), 02/01/2022.- Alexander Zverev of Team Germany in action against Cameron Norrie of Team Britain on day 2 of the ATP Cup tennis tournament at Qudos Arena in El alemán Alexander Zverev (3) selló la victoria para su equipo (2-0) después de sobreponerse en el segundo individual al estadounidense Taylor Fritz (23) por un doble 6-4 y dejó al combinado germano con opciones de clasificarse a pesar de su tropiezo en la jornada inaugural frente a una Gran Bretaña que se medirá a Canadá en el pase nocturno. EFE/EPA/DAVID GRAY AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Melbourne (Australia), 4 ene (EFE).- El alemán Alexander Zverev (3) selló la victoria para su equipo (2-0) después de sobreponerse en el segundo individual al estadounidense Taylor Fritz (23) por un doble 6-4 y dejó al combinado germano con opciones de clasificarse a pesar de su tropiezo en la jornada inaugural frente a una Gran Bretaña que se medirá a Canadá en el pase nocturno.

“El nivel ha sido muy alto pero lo más importante es que todavía tenemos opciones para clasificarnos para las semifinales”, comentó el tenista de Hamburgo que pudo resarcirse de su última derrota ante el californiano en el pasado Indian Wells.

“Fue uno de mis peores partidos, no es por ofender a nadie pero dejé escapar dos puntos de partido al saque. No fue un buen partido”, comentó respecto a aquel duelo ante Fritz durante la temporada pasada.

El primer partido de la mañana contó con la victoria de su compatriota Jan-Lennard Struff (51) ante el estadounidense John Isner (24) por un apretado 7-6, 4-6 y 7-5.

El tenista nacido en Warstein (Alemania) destacó tras la conclusión del choque que es muy complicado jugar ante un gran sacador como Isner y que por esta razón había perdido las cinco veces en las que se había cruzado con el tejano.

“No es sólo lo difícil que es restar ante John, si no que te exige estar muy fino al saque porque tus posibilidades al resto son mínimas”, explicó Struff tras recibir 36 saques directos por parte del estadounidense en un duelo que se acercó a las tres horas de duración.

A continuación se disputará el dobles que enfrentará a los alemanes Kevin Krawietz y Tom Puetz con los estadounidenses Fritz e Isner.

Alemania deberá de ganar su último compromiso de la fase de grupos frente a Canadá y confiar en que Gran Bretaña, que depende actualmente de sí misma, tropiece en alguno de sus choques ante Canadá y Estados Unidos.