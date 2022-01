EEUU.- Trump ve en Twitter "una vergüenza para la democracia" tras la suspensión de la cuenta de Marjorie Taylor Greene

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha criticado a la empresa Twitter por la suspensión de la cuenta de la congresista ultraconservadora Marjorie Taylor Greene y ha calificado a la red social como "una vergüenza para la democracia".



"Marjorie Taylor Greene tiene una gran cantidad de seguidores honestos, patriotas y trabajadores (...) No se merecen lo que les ha pasado en espacios como Twitter y Facebook", ha aseverado Trump en un comunicado difundido este lunes, recoge el diario 'The Hill'.



Además, ha añadido que Estados Unidos no debería permitir a Twitter hacer negocios en el país y ha alentado a sus seguidores a que abandonen ambas redes sociales a las que ha tildado de "aburridas" y "odiadas por todos".



Trump considera que en estos espacios se da prioridad a los puntos de vista más orientados a la izquierda política, y ha aseverado que ambas redes sociales son "una vergüenza" para Estados Unidos.



El exmandatario también fue expulsado de la red social de forma permanente apenas unos días después del asalto al Capitolio del 6 de enero del pasado año alegando "riesgo de una mayor incitación a la violencia".



Este fin de semana, la cuenta personal en Twitter de la congresista republicana --uno de los elementos más radicales del partido Republicano-- ha sido suspendida definitivamente por difundir información falsa sobre la pandemia de coronavirus, según informó la propia compañía.



Twitter había restringido previamente y de manera temporal la cuenta personal de Greene por compartir información errónea sobre las elecciones presidenciales del año 2020 y la pandemia de coronavirus.



Desde su llegada al Legislativo tras las elecciones de ese año, la representante por Georgia ha usado su cargo para minimizar el impacto de la pandemia, al escribir este año que "a nadie le importan las variantes del coronavirus", así como desdeñar los beneficios de las vacunas.



A pesar de la eliminación de su cuenta personal, Marjorie Taylor Greene puede escribir desde otra oficial, reservada por la compañía para miembros del Congreso de Estados Unidos.



Tras esto, Greene emitió un comunicado en la red social Telegram en el que acusaba a Twitter de ser "enemigo de Estados Unidos" y alentó a no permitir que pueda "manejar la verdad".