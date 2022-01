EEUU.- Retiran un cargo de acoso sexual "creíble" contra Cuomo por falta de pruebas

06-07-2021 El antiguo gobernador de Nueva York Andrew Cuomo. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL SPENCER PLATT



La Fiscalía del condado de Albany, en Nueva York, ha anunciado este martes que toma la decisión de retirar uno de los cargos de acoso sexual que pesan sobre el exgobernador del estado Andrew Cuomo puesto que, a pesar de ser "creíble", no se puede probar.



"Si bien encontramos creíble la demanda en este caso, después de revisar todas las pruebas disponibles, hemos llegado a la conclusión de que no podemos cumplir con nuestra labor en el juicio", ha explicado el fiscal del distrito, David Soares, quien ha recalcado que es trabajo de su oficina "probar los elementos de un delito más allá de toda duda razonable".



La acusación en este caso data de finales de octubre de 2021, dos meses después de que Cuomo renunciara como gobernador después de que media docena de mujeres más denunciaran que habían sido agredidas por él. En esta última, la supuesta víctima aseguró que el ahora líder demócrata caído en desgracia la manoseó sin su consentimiento en su residencia oficial en Albany.



El cargo ha sido desestimados tres días antes de la comparecencia de Cuomo por este caso, presentado por la Oficina del Sheriff del Condado de Albany antes de que el Soares finalizara su propia investigación, generando malestar en el fiscal, que hace unas semanas señaló que acusación era "potencialmente defectuosa".



Con esta, Cuomo suma una nueva victoria legal, después de que varios fiscales ya adelantarán que no presentarían cargos contra por otra serie de acusaciones en su contra, ya que a pesar de la "credibilidad" de las mismas no constituyen delito. Es el caso, por ejemplo, de una agente de la Policía de Nueva York, que denunció haber sido tocada de manera inapropiada por él en una pista de carreras de Long Island.



Todas estas acusaciones habían estado respaldadas por un informe del pasado mes de agosto elaborado por la fiscal general de Nueva York, Laetitia James, en el que se recogían los relatos de las mujeres que denunciaron haber sido agredidas por Cuomo, quien días después presentó su renuncia como gobernador.