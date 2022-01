EEUU detiene a sospechoso colombiano de crimen presidente Haití

(Bloomberg) -- Estados Unidos detuvo a un exmilitar colombiano que era buscado en relación con el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse el 7 de julio.

En una comunicado, el Departamento de Justicia de EE.UU. informó que detuvo a Mario Antonio Palacios, de 43 años, por cargos de conspiración para cometer asesinato o secuestro fuera de EE.UU., entre otras acusaciones.

Palacios había sido detenido en Jamaica en octubre y estaba siendo deportado a Colombia esta semana, después de que Haití no lograra su extradición. El Departamento de Justicia dijo que se reunió con Palacios durante su escala en Panamá y “aceptó viajar a EE.UU.”

Haití ha detenido a más de 45 personas, incluidas más de una docena de exsoldados colombianos, en relación con el asesinato de Moïse en su residencia.

Según la denuncia presentada por EE.UU. el martes, aunque el crimen comenzó como un plan para secuestrar a Moïse como parte de una supuesta orden de arresto, finalmente se convirtió en un complot para asesinar al jefe de Estado. Palacios fue uno de los que ingresaron a la residencia de Moïse “con la intención y el propósito de matar al presidente Moïse”, dijo el Departamento de Justicia.

El martes, el exministro de Relaciones Exteriores de Haití Claude Joseph instó a las autoridades haitianas a trabajar con las fuerzas del orden estadounidenses para garantizar que Palacios sea extraditado para responder por sus crímenes.

Joseph ha dicho que el hecho de que Haití no haya extraditado a Palacios de Jamaica era una señal de que “no hay voluntad política para avanzar en la investigación”.

