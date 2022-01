Ecuador.- Lasso acusa al líder del movimiento indígena de querer "tumbar el Gobierno" de cara a las protestas de enero

05-11-2021 El Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, durante una entrevista para Europa Press, en el Hotel Ritz, a 5 de noviembre de 2021, en Madrid, (España). La entrevista tiene lugar durante su primer viaje oficial a España realizado con el objetivo de continuar desplegando la estrategia "Más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador", además de fortalecer las relaciones con socios estratégicos. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha acusado este martes al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leónidas Iza, de querer "tumbar el Gobierno" de cara a las manifestaciones programadas para este mes en contra de la paralización del precio de los carburantes.



Lasso, que ya aseguró a finales de diciembre que el precio de los carburantes va a seguir congelado, ha arremetido contra Iza y ha descartado la posibilidad de entablar nuevos diálogos con el movimiento indígena, como los que se realizaron entre octubre y noviembre.



"Lo que quiere Leónidas Iza es defender a los ricos de Ecuador, porque con la reforma tributaria se elevaron impuestos solo al tres por ciento y se redujo al 97 por ciento. Hemos aumentado el salario básico. Lo que quiere Iza es tumbar la democracia", ha criticado el presidente ecuatoriano en un encuentro con la prensa desde el Palacio de Gobierno.



Asimismo, ha asegurado que mantiene "una actitud violenta" y que "debería madurar políticamente", ya que "no cree en el Estado" y "es un enemigo para la democracia", según recoge el diario 'El Universal'.



"¿De qué sirve el diálogo? Hemos tenido reuniones, hemos llegado a acuerdos y no hay ningún acuerdo (sic). ¿Por qué? Porque lo único que sabe es tirar piedras, quemar edificios públicos, promover violencia. ¿Y con violencia se va a reactivar la economía?", ha declarado.



Iza, uno de los líderes de la ola de manifestaciones que tuvo lugar en octubre de 2019 en rechazo a ciertas medidas económicas del Gobierno de Lenín Moreno, anunció a primeros de diciembre que se iban a convocar manifestaciones para enero de 2022 en respuesta al silencio de la Administración sobre el precio de los combustibles.



"No tenemos ningún anuncio que hacer. No vamos a elevar el precio de los combustibles, así que todo el mundo tranquilo (...). No hay ningún cambio. Es lo que le conviene al pueblo ecuatoriano, y esto ya fue resuelto hace algunas semanas (...). Está descartado (revisar los precios)", dijo el mandatario a finales de diciembre.



En los últimos meses los indígenas y la Administración han mantenido diversos encuentros en vistas a llegar a acuerdos respecto a los reclamos de los primeros, unos encuentros que concluyeron sin ningún pacto, pero en los que el Gobierno se comprometió al pago de créditos productivos o al control de precios de insumos agrícolas.



En este sentido, Lasso ha anunciado este martes desde su cuenta oficial de Twitter que los créditos están empezando a repartirse entre la población: "Es motivo de alegría compartir con ustedes que ayer, desde el Banco de Ecuador se entregó el primer crédito a una ciudadana por 5.000 dólares a 27 años plazo. Irá pagando cuotas pequeñas, mientras crece su negocio".



"Juntos cumplimos con el sector agropecuario, la pequeña industria, los nuevos emprendimientos y la reactivación económica de muchos hogares. Hemos tomado todas las precauciones para que la entrega de créditos sea un proceso ágil y oportuno", ha declarado el mandatario.