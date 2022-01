¡Echa un vistazo a las últimas 5 fotos de J Balvin que están causando furor en Instagram!

J Balvin (@jbalvin) realizó varias publicaciones que tuvieron fuerte repercusión en las redes durante las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 1.914.256 de interacciones entre sus aficionados.

Los posts más relevantes:





Feliz día !!!!! Paz en la Tierra🙏





Querido, @arcangel, hoy cumples años y sé que no son días felices ni fáciles. En medio de las dificultades, y, si muchas personas por acá no saben el cariño que siento por este ser humano, pues acá se darán cuenta Jeje. Agradezco EN VIDA, tu amistad incondicional, el amor que nos tenemos, la admiración, la empatía, el respeto a una de las leyendas vivas de este género que, cuando pisa la tarima, se alumbra y se siente el ki. El guerrero Thanos, La Márrash, La Maravilla, Arcangel Prrraa, el Duende Malvado o el Enano como te digo yo…. La gran diferencia es que yo, principalmente, vengo a decir estas palabras más por el gran “Austin Santos”: TE AMO Y APROVECHÓ A DECÍRTELO EN VIDA y no esperar a que llegue nuestro momento de partir para que sepas el cariño y el respeto tan grande que te tengo. ¡SALUTE, AUSTIN! Att: Champagne Balvin🤣 (chiste interno)





Sí, el Negocio Socio J BALVIN MAN!!





Año del Tigre 🐅





GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS CALI - COLOMBIA. LOS AMO 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

José Álvaro Osorio Balvín, cantante y productor discográfico, conocido como "J Balvin", nació el 7 de mayo de 1985 en Medellín, Colombia.

En 2006 lanzó su primera canción como solista. Años después,. Ese mismo año firmó un contrato musical con EMI Music.

El tema «Ay vamos», contenido en aquel álbum, le valió a Balvin su primer premio Grammy Latino.​ En el 2015, lanza «Ginza», primer sencillo de su siguiente álbum. Con ese tema se posicionó en el número uno en Colombia, Estados Unidos, así como en México y España. Por otra parte, cantó junto a Jennifer Lopez en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV, llevado a cabo el 2 de febrero de 2020, donde interpretó «Qué calor» y «Mi gente». En septiembre de 2020, Balvin fue incluido en el listado de la revista Time de las 100 personas más influyentes del año.