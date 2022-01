Cultura.- Keanu Reeves donó el 70% de su sueldo en Matrix a la lucha contra el cáncer

04-01-2022 Keanu Reeves CULTURA WARNER BROS



Keanu Reeves ha vuelto a la gran pantalla con Matrix Resurrections, cuarta entrega de la saga de ciencia ficción. Ahora ha salido a la luz que el actor donó parte de su sueldo por The Matrix, lanzada en 1999, a la lucha contra el cáncer.



Según Lad Bible, el intérprete recibió un adelanto de 10 millones de dólares por el primer filme de la franquicia y después se hizo con 35 millones gracias a los beneficios de la taquilla. El artista decidió donar el 70% de su salario. De esta manera, destinó a fines benéficos alrededor de 31,5 millones de dólares de los 40 que cobró en total por la producción. Reeves se decantó por destinar esta suma a la investigación contra la leucemia.



Tal como señala la publicación, la hermana de Reeves, Kim, padeció esta enfermedad. Fue diagnosticada en 1991 y estuvo 10 años en tratamiento hasta que por fin en 2001 la patología remitió.



Reeves siguió donando dinero a la investigación en los años posteriores e incluso ha creado su propio fondo para luchar contra el cáncer. "Tengo una fundación privada que ha estado funcionando durante cinco o seis años y ayuda a un par de hospitales infantiles y a la investigación contra el cáncer", comentó Reeves en una entrevista con Ladies Home Journal en 2009. "No me gusta vincular mi nombre a eso, simplemente dejo que la fundación haga su trabajo", recalcó.



Dirigida por Lana Wachoski, Matrix Resurrections también cuenta en su reparto con Carrie-Anne Moss, Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra, Jonathan Groff, Ellen Hollman, Brian J. Smith, Max Riemelt, Lambert Wilson y Andrew Caldwell. La cinta llegó a los cines españoles el pasado 22 de diciembre.