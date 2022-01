Coronavirus.- Más de 20.000 alemanes se manifiestan a lo largo del país contra las medidas sanitarias

Al menos 14 policías heridos en la ciudad de Lichtenstein tras enfrentamientos durante las protestas



Más de 20.000 ciudadanos alemanes se han manifestado este lunes a lo largo del país en protesta por las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno para poner fin a la pandemia de coronavirus y el reciente aumento de los contagios debido a la variante ómicron.



La mayoría de los manifestantes se han congregado en localidades del estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, situado en el noreste del país, donde los balances de las autoridades policiales han cifrado en unos 10.000 asistentes las marchas convocadas una veintena de municipios.



En algunas ciudades se han convocado manifestaciones de signo contrario y en la capital del estado de Bandeburgo, Potsdam, el propio alcalde de la ciudad, Mike Schubert, ha salido a las calles y ha remarcado que no es necesario protestar junto a formaciones de extrema derecha para expresar una opinión crítica contra el Gobierno.



"No tienes que caminar con los ciudadanos del Reich, los radicales, la Tercera Vía, Alternativa por Alemania (AfD) u otros partidos de derecha para expresar tu opinión. Tu libertad de expresión está protegida por el Estado", ha defendido Schubert.



Por otro lado, la Policía ha informado de que al menos 14 agentes han resultado heridos tras una serie de incidentes registrados tras las protestas en la ciudad de Lichtenstein, en Baden-Wurtemberg.



"Una persona trató de tomar el arma de servicio de un oficial y otro agente fue mordido por un participante en la concentración", han explicado las autoridades, que han detallado que se han presentado cargos contra al menos 40 manifestantes.



RESTRICCIONES DE VIAJE



El Gobierno de Alemania ha anunciado este lunes la eliminación de las medidas restrictivas de viajes procedentes de Reino Unido y de Sudáfrica impuestas tras varios brotes de nuevos casos positivos de COVID-19 por la variante ómicron.



A estos territorios también se le han sumado otras naciones del sur del continente africano, como Namibia, Zimbabue, Lesoto, Esuatini, Botsuana, Malawi o Mozambique, tal y como ha anunciado el Instituto Robert Koch, el ente gubernamental de control de enfermedades infecciosas.



Estas medidas, que se eliminarán a partir de este martes, restringían el ingreso al territorio alemán a personas procedentes de estos países, por lo que solo los ciudadanos residentes en Alemania podían entrar en el país.



Sin embargo, estos países sí que continuarán incluidos en la lista de áreas de alto riesgo, por lo que las personas que quieran acceder a Alemania deberán guardar una cuarentena de diez días si no están vacunadas.



Alemania ha superado este lunes el umbral de los 7,2 millones de contagios de coronavirus tras sumar más de 18.000 durante el último día, una cifra menor a la de los últimos días, situación achacable en parte a la reducción de las pruebas durante el fin de semana.



El Instituto Robert Koch ha indicado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han notificado 18.518 casos y 68 muertos, lo que eleva las cifras totales desde el inicio de la pandemia a 7.207.847 y 112.223, respectivamente.



Asimismo, ha recalcado que la tasa de incidencia acumulada durante los últimos siete días es de 232,4 casos por cada 100.000 habitantes, nuevamente al alza durante los últimos días, con 193.262 positivos durante la última semana.