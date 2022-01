Coronavirus.- Brasil confirma los primeros casos de 'flurona' en América

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Brasil han confirmado este lunes los primeros casos de 'flurona', una infección de coronavirus y gripe a la vez, con lo que se convierte en el primer país de América en notificar este tipo de doble contagios en el marco de la pandemia.



Así, un total de tres casos han sido confirmados en la ciudad de Fortaleza, situada en la región de Ceará, según ha recogido el diario 'Folha de S. Paulo'. Se trata de dos bebés de un año y un hombre de 52 años que no ha sido ingresado.



La Secretaría de Salud del estado ha señalado que por ahora no se sabe qué variante del coronavirus está detrás de los contagios, antes de detallar que en el caso de la gripe se trata de la H3N2.



Por su parte, una adolescente de 16 años ha dado positivo por coronavirus y gripe en Río de Janeiro, según las pruebas publicadas por su madre, si bien las autoridades han dicho que no está aún confirmada.



La madre de la adolescente ha publicado los resultados en redes sociales, si bien la Secretaría de Estado ha dicho que en general se notifica la enfermedad de mayor gravedad, en este caso la COVID-19.



"Es importante resaltar que por ahora no hay estudios científicos publicados que confirmen las implicaciones clínicas o inmunológicas de la infección conjunta", ha señalado, antes de hacer hincapié en que "seguirá cualquier caso notificado en el estado".