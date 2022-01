Consejos para aliviar el planchado...¡y que no se vuelva una carga!

ILUSTRACIÓN - El planchado puede llegar a estresar si se hace demasiado largo. Foto: Christin Klose/dpa

Hay personas a las que les gusta planchar. Incluso aseguran que les sirve para despejar la mente al final del día. Sin embargo, para la mayoría es una tarea agotadora, sobre todo cuando se acumula la pila de ropa y el planchado parece no tener fin. La pregunta es: ¿hay manera de llevar a cabo esta tarea de manera más rápida y más simple? Consejo 1: Usar programas de lavado más suaves La lavadora sacude y estruja mucho la ropa. Sin embargo, algunos programas de lavado pueden ayudar a que el planchado dé menos trabajo. La asesora de moda Stephanie Grupe, de Alemania, recomienda reducir la velocidad del centrifugado y no llenar demasiado el tambor. En su opinión, por encima de la ropa debe quedar alrededor de un palmo de espacio libre para que las prendas no queden apretujadas dentro de la lavadora. "Una cucharadita de carbonato de sodio, tres cucharadas de vinagre o suavizante también ayudan a que se formen menos arrugas en la ropa", señala Grupe. Cuanto más se ablandan las telas, menos hay que plancharlas. Por otro lado, aconseja sacar la ropa de la lavadora apenas finaliza el ciclo de lavado. "Luego hay que sacudirla bien y alisarla", afirma, ya que toda arruga en la ropa mojada queda fijada cuando ésta se seca. Consejo 2: Que corra el aire al colgarla Las fibras textiles también se vuelven más suaves y maleables cuando se secan al viento, ya sea en una secadora o al aire libre. El cuarto de baño también es conveniente, pero por otros motivos. "El vapor que se genera después de una ducha caliente puede ayudar a alisar la ropa", dice Martina Schäfer de la Sociedad Alemana de Economía Doméstica. Consejo 3: Planchar con vapor En cuanto al vapor, otro aspecto a tener en cuenta es que la ropa ligeramente húmeda es más fácil de planchar. Si ya está seca del todo, puede ser de ayuda una plancha a vapor o contar con un rociador con agua para aportar algo de humedad al planchado. "Una plancha a vapor que emite 90 gramos de vapor por minuto alcanza perfectamente para tener que planchar la ropa solo de un lado", dice Schäfer. Agrega que en estos casos se plancha la parte de adelante o del derecho de la ropa y que las prendas muy delicadas deben ser planchadas del revés. Grupe también recomienda desabotonar blusas y camisas. "Planchar primero las partes más pequeñas: cuello, hombros, puños y la tira de botones del revés", explica. "Luego las superficies: mangas, espalda y por último la parte de adelante", añade. Consejo 4: Planchar solo lo que se ve Por más que algunos lo hayan aprendido de forma distinta, la realidad es que no hace falta planchar la ropa interior ni las medias o calcetines, ya que estas prendas se alisan solas cuando se las viste. Lo mismo corre para las camisetas al cuerpo, leggins y prendas que no se ven. Grupe incluso afirma: "Quien sabe que andará de blazer o chaqueta todo el día puede planchar solo aquellas partes de la camisa o de la blusa que asoman, como el cuello, los puños o la hilera de botones". Para verse bien, sin embargo, la especialista recomienda prestar atención a que las prendas superiores no estén arrugadas. Señala asimismo que quien quiera desprenderse rápidamente de algunas arrugas también puede usar un steamer o vaporizador de mano. "En lugar de tener que lavarlas, las prendas que se usaron poco se tratan con algo de vapor caliente", comenta. Esto es especialmente útil en el caso de tops de viscosa con drapeados y plegados, opina. "Después de planchar la ropa hay que dejar que pierda algo del vapor antes de colgarla en el armario", dice Schäfer, ya que pueden quedar algunos restos de humedad en la tela. Más información: cómo evitar el planchado Hay prendas que apenas hay que planchar o directamente no hace falta planchar. "Las telas naturales como el algodón o el lino se arrugan más que las fibras químicas, como el poliéster y la poliamida", explica Grupe. La lana es la excepción: "Por lo general, la lana virgen, el mohair y la cachemira mantienen su forma". En el mercado hay muchos tejidos que combinan distintas fibras para aprovechar sus distintas ventajas. Una alta proporción de fibras sintéticas significa que se tendrá que planchar menos. Grupe menciona como ejemplo de fibras que vuelven más elastizadas las prendas el elastano. "Debido a su elasticidad, se forman menos arrugas", indica. La celulosa se utiliza para los tejidos de viscosa y se arruga mucho. En el caso del lyocell, desarrolla muchas menos arrugas. Su procesamiento es más elaborado. Los tejidos de punto y de urdimbre también marcan la diferencia a la hora de planchar. "Se arrugan menos que las telas por su elasticidad", explica Schäfer. Sin embargo, no es necesario tener todo esto en mente a la hora de comprar. Lo mejor es hacer una pequeña prueba. "Hay que apretar fuerte uno de los extremos de la prenda con la mano y soltarlo", aconseja Schäfer. Si esta queda arrugada, lo más probable es que presente también arrugas después del lavado. Según la experta, suele ser el caso de las prendas baratas. Echar un vistazo a la etiqueta también puede indicar cuánto se tendrá que planchar una prenda. Definiciones como "fácil planchado" o "sin planchado" indican que estas prendas darán menos trabajo. dpa