Compras en las redes sociales alcanzarían los US$1,2B para 2025

(Bloomberg) -- Las compras en redes sociales como Facebook, TikTok y WeChat crecerán tres veces más rápido que las ventas de canales tradicionales durante los próximos tres años, según un estudio publicado por Accenture.

El comercio social, definido como las transacciones que se realizan íntegramente dentro del contexto de una plataforma de redes sociales, alcanzará los US$1,2 billones para 2025, lo que contrasta con los US$492.000 millones de 2021, indicó la consultora en el informe. La tendencia está siendo impulsada principalmente por consumidores de la Generación Z y mileniales, quienes se espera que representen el 62% del gasto.

Entre los productos más populares vendidos a través de las redes sociales están el vestuario, la electrónica de consumo y la decoración para el hogar. El segmento de belleza y cuidado personal también está experimentando un crecimiento, donde influencers en línea desempeñan un crucial papel.

La tendencia beneficiará a los pequeños emprendedores: más de la mitad de los llamados compradores sociales encuestados dijeron que es probable que apoyen más a pequeñas empresas que a minoristas más grandes y que probablemente volverían a comprarles. Esto podría permitir que nuevas marcas generen fidelidad y cobren fuerza.

Accenture también reveló que alrededor de 3.500 millones de personas utilizaron las redes sociales en 2021, con un promedio de dos horas y media al día de navegación en ellas. El mercado del comercio social está mucho menos saturado en Estados Unidos y el Reino Unido que en China, donde el 80% de los usuarios de redes sociales realiza compras de comercio social, según Accenture.

Se espera que China siga siendo el mercado más avanzado para el comercio social en términos de tamaño y madurez, señaló Accenture, y que el mayor crecimiento se registre en mercados en desarrollo como India y Brasil.

El informe se basa en un estudio en línea de 10.053 usuarios de redes sociales en China, India, Brasil, EE.UU. y el Reino Unido realizado entre el 12 de agosto y el 3 de septiembre. También se llevaron a cabo entrevistas en profundidad en esos mercados durante 2021.

Nota Original:

Shopping on Social Media Seen Hitting $1.2 Trillion by 2025

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.