Ciencia.-ADN antiguo explica la desaparición de los leones en Norteamérica

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



Un cambio en el clima es la causa probable de la misteriosa desaparición de los leones de las cavernas de partes de América del Norte durante mil años o más antes de la última Edad de Hielo.



En un estudio publicado en Molecular Ecology , los investigadores dirigidos por la Universidad de Adelaida secuenciaron ADN de fósiles de leones y osos cavernarios de América del Norte y Eurasia para comprender mejor el momento y los impulsores de su movimiento pasado entre continentes.



El coautor, el Dr. Kieren Mitchell del Centro Australiano de ADN Antiguo de la Universidad de Adelaida, dijo en un comunicado: "Existe una percepción común de que, fuera de las extinciones masivas o la interferencia humana directa, los ecosistemas tienden a permanecer estables durante miles o incluso millones de años".



"Como ilustra nuestro estudio del registro fósil, ese no es necesariamente el caso. Investigaciones anteriores han demostrado que los osos pardos (u osos pardos) desaparecieron de algunas partes de América del Norte durante miles de años antes de la última Edad de Hielo. Más tarde reaparecieron, caminando de Rusia a Alaska a través del Puente Terrestre de Bering, posiblemente al mismo tiempo tiempo en que la gente se trasladó a través del Puente hacia América del Norte también. Pero nadie sabe exactamente por qué desaparecieron en primer lugar, por lo que es importante estudiar este evento", explicó.



Un hallazgo clave de la nueva investigación es que los leones de las cavernas de la misma área se extinguieron más de una vez; antes de su extinción final, también desaparecieron y reaparecieron miles de años después, casi al mismo tiempo que los osos. No hay evidencia de que las personas hayan causado estas desapariciones temporales, y las frías condiciones de la Edad de Hielo no fueron las culpables.



"En cambio, parece una prueba evidente que apunta a algún tipo de cambio en su ecosistema", dijo el Dr. Mitchell.



El momento de la extinción de leones y osos en partes de América del Norte (específicamente Alaska y el territorio de Yukon) coincide con la evidencia de un cambio de vegetación generalizado en la región. Los investigadores sugieren que las temperaturas cálidas antes de la última Edad de Hielo pueden haber causado un cambio en la abundancia de diferentes tipos de plantas, lo que tuvo efectos en cadena sobre los herbívoros y luego sobre sus depredadores (como osos y leones).



Las temperaturas más frías que condujeron a la última Edad de Hielo podrían haber revertido este cambio y hacer que el área sea más hospitalaria para los herbívoros y, a su vez, para sus depredadores.



"En general, estos hallazgos demuestran lo cambiantes que han sido los ecosistemas del pasado, y también cómo la abundancia de diferentes especies puede ser muy sensible a los cambios en el clima", dijo el Dr. Mitchell.



El autor principal de la Universidad de Adelaida, el Dr. Alexander Salis, dijo que "los patrones compartidos de dispersión entre leones y osos se corresponden con la presencia del Puente Terrestre de Bering que conectaba Rusia y Alaska durante la Edad del Hielo".



"El puente estuvo periódicamente expuesto e inundado por los cambios en el nivel del mar durante las últimas eras glaciales, lo que permitió la dispersión intermitente de animales y personas entre continentes y cambió la composición de la fauna".



"Si bien muchos podrían pensar que las especies llegan a una región y se quedan, mostramos que el pasado fue mucho más dinámico, involucrando múltiples olas de dispersión y extinciones locales en este caso", concluyó.