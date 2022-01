China.- Una exlíder de la vigilia de Tiananmen en Hong Kong sentenciada por segunda vez a 15 meses de cárcel

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



Una exlíder de la vigilia de Tiananmen en Hong Kong ha sido sentenciada, por segunda vez, a 15 meses de cárcel después de ser declarada culpable por incitar a otros simpatizantes a participar en una asamblea no autorizada.



Chow Hang Tung, de 36 años, que ya estaba cumpliendo una sentencia de prisión de 12 meses después ser declarada culpable en diciembre pasado de incitar a participar y participar en la vigilia prohibida en 2020, tendrá que pasar ahora un total de 22 meses en prisión tras la decisión de los tribunales de West Kowloon de imponerle 15 meses más por incitar a la participación de las vigilias.



Durante el juicio, Chow ha cuestionado la validez de la decisión de prohibir la vigilia de la masacre de Tiananmen en 2020 por razones sanitarias frente a la COVID-19, argumentando que la Policía no puede utilizar la salud pública como motivo y que, en todo caso, la decisión se debe a "seguridad pública", según recoge el periódico 'Hong Kong Free Press'.



"No nos engañemos sobre que todo esto se trate del COVID-19. La criminalización de la vigilia es solo una medida excepcional en un momento excepcional. Lo que sucedió aquí es, en cambio, un paso en el borrado sistémico de la historia, tanto de la masacre de Tiananmen como de la propia historia de resistencia cívica de Hong Kong", dijo en septiembre la activista pro democracia.



La magistrada que lleva el caso ha dicho que Chow ha sido "poco comunicativa" y "evasiva" durante el interrogatorio y que su testimonio en la corte ha sido un intento de "desviar la atención", ya que la mitad de su defensa ha estado centrada en condenar la prohibición de las vigilias.



La activista pro democracia, vicepresidenta de la Alianza de Hong Kong en Apoyo a los Movimientos Patrióticos Democráticos de China, fue detenida en junio por la Policía hongkonesa, según reportaron en aquel entonces fuentes policiales a 'South China Morning Post'.



Chow tiene todavía pendiente otro juicio por los tribunales que, en virtud de la ley de seguridad nacional impuesta por Pekín, la han acusado por subversión junto a otros dos exlíderes de la Alianza, que fue disuelta en septiembre tras la presión de las autoridades.



La Alianza tenía prevista una vigilia en memoria a las víctimas de la masacre, que tuvo lugar el 4 de junio de 1989 en la plaza Tiananmen, si bien tuvo que cancelar la cita. Chow había avanzado, previamente, que iría a Parque Victoria en la noche del 4 de junio a título personal para llorar a las víctimas de la masacre, aunque, sin embargo, fue arrestada antes.



En julio, la ONG Human Rights Watch (HRW) instó al Gobierno de Hong Kong a retirar los cargos que pesan sobre ella, señalando que "las autoridades de Hong Kong parecen empeñadas en reprimir a los activistas que dicen al Gobierno chino lo que no quieren oír".



"Las autoridades de Hong Kong están deteniendo y enjuiciando injustamente a Chow Hang Tung porque desempeña un papel destacado al recordar a los hongkoneses y al mundo la masacre de Tiananmen de 1989 en China", señaló la investigadora principal sobre China de HRW, Maya Wang.



Chow Hang Tung se encuentra entre las 24 personas acusadas por los actos de la vigilia prohibida de la Masacre de Tiananmen el año pasado. Ella, junto con el magnate de los medios Jimmy Lai y la activista Gwyneth Ho, han sido los únicos que se declararon inocentes.



El grupo ha organizado desde 1989 cada mes de junio en el Victoria Park de Hong Kong una vigila por los hechos ocurridos ese año entre mediados de abril y junio en la plaza de Tiananmen, en Pekín, donde las autoridades chinas reprimieron una serie de protestas encabezadas en un primer momento por estudiantes, un suceso que se recuerda especialmente en territorios como Hong Kong y Macao.