Bolivia admite certificados de vacunas emitidos en el extranjero

Varias personas hacen fila para recibir una dosis de la vacuna contra la covid19, en La Paz (Bolivia), Foto de archivo. EFE/ Martin Alipaz

La Paz, 4 ene (EFE).- El Gobierno boliviano anunció este martes que admite la validez del carné o certificado de vacunación emitidos fuera del país y que estos documentos podrán ser presentados para la realización de actividades en espacios públicos o privados.

Existe un instructivo "que establece la validez de estos carnés de vacunación que han sido emitidos en el extranjero y que van a poder ser presentados en cualquier espacio", anunció el ministro de Salud, Jeyson Auza, en una declaración a los medios en Santa Cruz.

El ministro informó que "por el momento" se hará de esa manera hasta que el Gobierno establezca un mecanismo para "verificar la autenticidad" de ese documento y se le asigne como en el resto de los casos un código QR que permite la verificación digital.

Auza mencionó que ninguna persona nacional o extranjera que se haya vacunado en el exterior y que tenga un documento de inmunización que no sea el generado en Bolivia deberá tener ninguna complicación y que no es necesario tramitar ante la Cancillería ninguna validación adicional.

Desde el pasado 1 de enero la presentación del carné de vacunación es un requisito para la realización de varios trámites así como el ingreso a espacios públicos y privados como una medida para alentar la vacunación de la población.

El Ministerio de Salud destacó que desde la adopción de la medida la vacunación ha marcado niveles altos, entre más de 47.000 y casi 70.000 aplicaciones por día la pasada semana hasta superar las 150.000 dosis administradas este lunes.

"Si vamos a este ritmo, en menos de diez días vamos a vacunar a un millón de personas", afirmó Auza en Santa Cruz, el motor económico de Bolivia y la región más golpeada por la pandemia en esta cuarta ola.

El ministro se trasladó a esa ciudad para evaluar varios temas relacionados con el combate a la covid-19 y en medio de una controversia entre el Gobierno y la gobernación de ese departamento, en cabeza del líder opositor Luis Fernando Camacho, por la gestión de la pandemia.

La vacunación en Bolivia no es obligatoria por lo que quien decida no someterse a ese procedimiento tiene como alternativa la presentación de una prueba PCR, de no más de 48 horas, para realizar las actividades en espacios públicos y abiertos de manera normal.

Sin embargo, esto ha provocado que algunos sectores sociales afines al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) junto a otros de tipo religioso cuestionen las determinaciones del Ejecutivo que están orientadas a "incentivar" la vacunación masiva.

Bolivia atraviesa por el cuarto pico de contagios con jornadas en las que los casos han superado los 7.000, la cifra más altas desde la llegada de la pandemia en marzo de 2020, aunque con una tasa de letalidad que se ha mantenido por debajo del 1 %.

La vacunación se inició hace casi un año y hasta la fecha se han aplicado más de 9,8 millones de vacunas entre primeras, segundas y terceras dosis a mayores de 5 años, que conforman una población vacunable de 10,2 millones, según cifras oficiales.

El país acumula 19.763 decesos y 622.312 casos confirmados de los que 68.172 se mantienen activos.