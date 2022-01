Bolaños dice que la reforma laboral no tiene por qué tramitarse como proyecto de ley y se cierra a modificarla

30-12-2021 El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, a su llegada a una comparecencia ante los medios tras presidir la Comisión Mixta para la Reconstrucción y Apoyo a la isla de La Palma, en el Complejo de la Moncloa, a 30 de diciembre de 2021, en Madrid, (España). Dicha Comisión trabaja con el firme objetivo de "seguir respondiendo a las necesidades de los palmeros y palmeras" tras la erupción del volcán de La Palma. Esta es la primera reunión tras la declaración el pasado 25 de diciembre donde dieron por finalizada la erupción tras 85 días de actividad. ECONOMIA Jesús Hellín - Europa Press



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha señalado este martes que la convalidación de la reforma laboral en el Congreso no tiene por qué tramitarse como proyecto de ley y, después de conocer que el PP votará en contra, ha asegurado que no quieren que el texto se someta a modificaciones porque "se trata de un acuerdo entre empresarios y sindicatos".



"Nosotros no queremos que esa norma sufra ninguna modificación porque se trata de un acuerdo entre empresarios y sindicatos, que tiene equilibrios, es lo que hace singular a esta norma. No es un proyecto de ley del Gobierno, es un proyecto de ley que deriva de un acuerdo entre empresarios y sindicatos", ha trasladado Bolaños en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntado acerca de si el Gobierno se abre a introducir modificaciones.



Sobre la convalidación en el Congreso, Bolaños ha detallado que "no tiene por qué tramitarse como proyecto de ley". "La convalidación se puede votar a favor del texto y así convalidar la vigencia que la reforma laboral ya tiene en este momento", ha añadido.



El titular de Presidencia ha explicado que el plazo para convalidar la reforma laboral es hasta el día 7 de febrero. "Queda tiempo", ha añadido, al tiempo que ha señalado que es "absolutamente de sentido común" que se apruebe por parte del Congreso "un acuerdo social con la importancia que tiene esto entre los empresarios y los sindicatos".



Asimismo, se ha pronunciado en los mismos términos que lo hizo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hace unos días y ha advertido de que quien vote en contra de la reforma laboral "tendrá que explicarlo bien a sus votantes" porque estará votando a favor de que "siga el marco laboral del PP".



"Nosotros tenemos la sensación de que empezamos el año con los deberes hechos con nota", ha enfatizado el ministro socialista, que ha argumentado que no solo han aprobado la reforma laboral, sino también la reforma de las pensiones "que garantiza el modelo" y que, además, el 2022 empieza con Presupuestos Generales del Estado con "la mayor partida de inversión y gasto social".



Acerca del voto en contra que ya adelantó ayer el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, el ministro ha señalado que esta negativa "antepone los intereses partidistas". Además, ha apuntado que "hay otros dirigentes del PP que no entienden la decisión de la dirección del partido" de Casado.