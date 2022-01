AT&T y Verizon retrasan 5G tras amenaza de demanda de aerolíneas

(Bloomberg) -- AT&T Inc. y Verizon Communications Inc. acordaron postergar en dos semanas un nuevo servicio 5G que, según las aerolíneas, podría interferir con la electrónica de las aeronaves y representar un riesgo para la seguridad.

Las empresas emitieron declaraciones separadas el lunes por la noche, dos días antes de su lanzamiento previsto para el 5 de enero, y un día después de rechazar una solicitud de postergación de los funcionarios de transporte de Estados Unidos. La acción se produjo después de una serie de llamadas dirigidas a la industria y la Casa Blanca de grupos de aviación que solicitan un retraso en la implementación de la tecnología, y cuando las aerolíneas amenazaron con emprender acciones legales.

La Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA, por sus siglas en inglés) había planeado emitir cientos de avisos con restricciones específicas para pistas de aeropuertos, helipuertos y otras rutas de vuelo que, según dijo, podrían causar interrupciones significativas en el sistema de aviación.

El problema involucra una nueva banda de servicio inalámbrico 5G más rápido que se encuentra cerca de las frecuencias utilizadas por los equipos de los aviones para calcular la altitud. Los grupos de aviación y la FAA temen que pueda comprometer la seguridad, especialmente en condiciones de baja visibilidad. Las empresas inalámbricas y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) que aprobó el servicio, han dicho que no hay riesgo.

“Está claro que este lanzamiento irresponsable de 5G no estaba listo para despegar”, dijo Joe DePete, presidente de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, en un comunicado. “Ahora comienza el verdadero trabajo”.

Los acuerdos levantan la perspectiva de un litigio que buscaría obligar a la FCC a detener el uso de ondas de radio de los proveedores inalámbricos, según un funcionario de aerolínea que pidió no ser identificado.

El litigio aún podría seguir adelante si la pausa de dos semanas no da como resultado acuerdos sobre métodos para proteger a los aviones en los aeropuertos, agregó el funcionario.

Las acciones de Verizon y AT&T subieron menos de 1% antes del inicio de las operaciones regulares del martes en Nueva York, mientras que las acciones de las mayores aerolíneas estadounidenses avanzaron alrededor de 1%.

Los proveedores de servicios inalámbricos se comprometieron a no desplegar torres cerca de ciertos aeropuertos durante seis meses si la industria de la aviación acepta no intensificar su campaña contra el nuevo servicio. La oferta sigue el modelo de las zonas de exclusión en los aeropuertos de Francia, donde el servicio 5G está funcionando en frecuencias similares y han aterrizado aviones estadounidenses.

