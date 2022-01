Ana Obregón anuncia que ya está recuperada tras su positivo en Covid-19

01-01-1970 Ana Obregón, gran protagonsita en la presentación de la programación navideña de TVE EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 4 (CHANCE)



Después de verse obligada a despedir el año desde su domicilio debido a su diagnóstico positivo en Covid-19, Ana Obregón anuncia que está recuperada completamente y con muchas ganas de comenzar este 2022 con mucha fuerza. "Por fin he dado negativa en COVID!!! Esta variante para mí ha sido como un catarro muy fuerte, ni siquiera fiebre, ni tos" comienza explicando la presentadora en su publicación de Instagram.Aunque este último problema de salud le ha hecho perderse las campanadas desde la Puerta del Sol donde iba a despedir el año junto a Anne Igartiburu, Ana asegura que está completamente recuperada y con ganas de volver a salir a la calle tras guardar la cuarentena: "Estar estos 10 días de las Navidades más tristes de mi vida en casa sola sin poder ver a nadie, ha sido una prueba más que me ha puesto la vida" ha confesado Ana. Sin duda alguna estos días han sido muy complicados para Ana alejada de su familia y es que también su padre ha pasado por la misma situación que ella dando positivo en Covid: "Ni siquiera he podido ver a mi padre que por cierto se contagió y a sus 95 años no tiene ni un síntoma. Esto me demuestra la importancia de las vacunas, que ojalá pudieran llegar a todas partes del mundo porque sería la única forma de acabar con esta pandemia".Como no podía ser de otra forma, Ana Obregón vuelve a recordar a su hijo Álex Lequio en esta publicación y es que la actriz recuerda a su hijo en cada paso que da: "Tanto cariño me emociona, y estoy segura que alguien en el cielo está todos los días dándoos las gracias por cuidar de su mamá".