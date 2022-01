AMP2.- Armas.- Las principales potencias instan a evitar una guerra nuclear y dejar de lado las carreras armamentísticas

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Francia, Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido han hecho un llamamiento a evitar una guerra entre países con armas nucleares y reducir así los riesgos de provocar una carrera armamentística.



"Creemos que una guerra nuclear nunca será ganada y no debe ser luchada. El uso de armas nucleares puede tener graves consecuencias, por lo que reiteramos que estas armas deben ser únicamente utilizadas para fines de defensa y para prevenir guerras", han recalcado en un comunicado conjunto.



Así, han manifestado que consideran que "se debe evitar que estas armas se expandan" y han reafirmado la importancia de "abordar las amenazas que representan" al tiempo que se destaca la importancia de "cumplir con los tratados bilaterales y multilaterales de no proliferación, control y desarme".



"Mantenemos nuestro compromiso con el Tratado de No Proliferación, incluido el artículo VI, que busca negociar de buena fe para hallar medidas efectivas relacionadas con el cese de las carreras armamentísticas (...) bajo un control estricto a nivel internacional", han insistido.



Así, las principales potencias han manifestado su interés por "mantener y fortalecer las medidas a nivel nacional para prevenir el uso sin autorización de armas nucleares". "Reiteramos la validez de nuestros comunicados anteriores y aseguramos que ningún arma nuclear apunta a otro país", han afirmado.



En este sentido, han hecho hincapié en su deseo de trabajar con otros estados para crear un "entorno seguro" que desemboque en el desarme y cuyo objetivo final sea un mundo "sin armas nucleares". "Estamos resueltos a alcanzar el diálogo y el respeto mutuo", han zanjado.



REACCIONES AL COMUNICADO CONJUNTO



Tras la publicación de la declaración, el presidente de la Asamblea General de la ONU, Abdulla Shahid, ha expresado su satisfacción por la misma.



"Shahid celebra la declaración conjunta de las cinco potencias nucleares que también son miembros permanentes del Consejo de Seguridad", a explicado su portavoz, Paulina Kubiak, en declaraciones a la agencia de noticias rusa Sputnik. Kubiak ha resaltado que busca "evitar una carrera armamentista que no beneficiaría a nadie y pondría en peligro a todos".



Por su parte, el portavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, ha dado la bienvenida al comunicado conjunto: "El secretario general (António Guterres) agradece el reconocimiento por parte de los Estados poseedores de armas nucleares de su necesidad de cumplir sus acuerdos y compromisos bilaterales y multilaterales de no proliferación, desarme y control de armamentos", ha dicho.



Asimismo, ha instado a los estados a realizar más iniciativas conjuntas en el futuro para "prevenir una guerra nuclear", ya que "la única forma de eliminar todos los riesgos nucleares es eliminar todas las armas nucleares".



Dujarric también ha subrayado la voluntad de Naciones Unidas de "trabajar con los estados" que posean armas nucleares y todos aquellos que quieran optar por un diálogo "de larga duración", según ha trasladado en un comunicado.



El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Ma Zhaoxu, ha enfatizado que China siempre ha desempeñado un fuerte papel de liderazgo sobre el armamento nuclear y ha resaltado la importancia de que los cinco estados, miembros permanentes del Consejo de Seguridad, hayan firmado el compromiso para "mantener la paz mundial", según recoge la agencia de noticias Xinhua.



"China siempre se ha adherido a una estrategia nuclear de autodefensa, ha aplicado una política de no utilizar primero armas nucleares y ha mantenido su fuerza nuclear en el nivel más bajo necesario para mantener la seguridad nacional", ha dicho.



Por su parte, el ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, ha declarado en un comunicado que esperan que "en las difíciles condiciones actuales de seguridad internacional, la aprobación de tal declaración política ayude a reducir el nivel de tensiones internacionales".



Asimismo, el portavoz del Gobierno ruso, Dmitry Peskov, ha dicho a la agencia de noticias RIA Novosti que Moscú aún considera "necesaria" una cumbre entre las potencias nucleares del mundo, según recoge el medio 'The Moscow Times'.



Este comunicado conjunto se ha lanzado en mitad de las conversaciones que se llevan a cabo en Viena para el retorno de Irán al acuerdo nuclear tras el receso producido por las vacaciones navideñas y las tensiones con Rusia por los movimientos militares en la frontera con Ucrania.