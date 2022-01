AMP.- Fútbol.- Ángel Correa renueva con el Atlético de Madrid hasta 2026

"Es una alegría inmensa, esta es mi casa"



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El futbolista argentino Ángel Correa jugará en el Atlético de Madrid cuatro temporadas más, hasta 2026, después de que ambas partes hayan llegado a un acuerdo y de que el delantero haya firmado su nuevo contrato con la entidad rojiblanca.



Correa llegó al equipo de Diego Pablo Simeone en diciembre de 2014, y desde entonces ha disputado 305 partidos con la elástica rojiblanca, ha anotado 53 goles, los dos últimos el pasado domingo ante el Rayo Vallecano, y ha ofrecido 51 asistencias. En la actualidad es el tercer futbolista de la plantilla con más encuentros en su haber (305), sólo por detrás de Koke (519) y de Oblak (323).



El de Rosario debutó como colchonero en LaLiga Santander el 22 de agosto de 2015 ante la UD Las Palmas en el Vicente Calderón, estadio en el que fue el último goleador rojiblanco de su historia antes del cambio al Wanda Metropolitano.



En su palmarés figuran la Liga Europa de 2018 conquistada ante el Olympique de Marsella, la Supercopa de Europa de este mismo año ante el Real Madrid y el título de LaLiga Santander de la pasada campaña, en la que anotó 9 dianas y proporcionó 9 asistencias.



"Renovar una vez más con el club es una alegría inmensa. Llevar tantos años es un orgullo muy grande. No me imaginaba llevar tantos años porque lo que yo veía y lo que veo es que -en poco tiempo- los jugadores suelen cambiar de equipo. Pero llevar tantos años acá, siento que es mi casa, y me hace feliz", indicó Correa tras la renovación.



Correa aseguró que afronta cada temporada como si acabase de "llegar" al Atlético. "Eso me da fuerza para seguir y superarme", añadió el argentino, que se queda con dos momentos desde que se vistió de rojiblanco por primera vez.



"Han pasado muchísimos momentos buenos, pero creo que me quedaría con dos. El último gol en el Calderón y el gol al Valladolid. Nos estábamos jugando la Liga, estábamos perdiendo y ese gol sirvió para empatar. Luego Luis (Suárez) hizo el segundo y pudimos ser campeones", recordó.



"Como siempre he dicho, un futbolista pasa siempre por buenos y malos momentos. Me ha tocado pasar por momentos malos y siempre he sentido el apoyo de toda la gente. Es una alegría inmensa que me quieran tanto. Antes de ser jugador del Atlético, el club apostó por mí, por pagar mi operación y estaré agradecido de por vida. Me han demostrado todo su cariño desde el primer día que llegué", dijo.



Por último, sobre la situación del equipo, Correa afirmó que han "arrancado bien el año" tras derrotar al Rayo. "Empezamos con una victoria, jugando bien y esperamos tener un gran año, que las lesiones nos respeten y que podamos competir y dar el máximo para llevar al Atlético a pelear contra los más grandes, que es lo que queremos", finalizó.