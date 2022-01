Alrededor de una treintena de futbolistas argentinos dan positivo al covid-19

Imagen de archivo de una persona que recoge las muestras de pruebas de PCR. EFE/ Cati Cladera

Buenos Aires, 3 ene (EFE).- Alrededor de una treintena de casos de covid-19 entre jugadores de fútbol profesional fueron informados en las últimas horas en Argentina, que atraviesa la tercera ola de la pandemia con récord de casos, en el comienzo de la pretemporada de los equipos de la Primera División.

Vélez Sarsfield no solo tiene una docena de contagiados sino que también tuvo el positivo del entrenador, Mauricio Pellegrino.

Aldosivi y Godoy Cruz, con siete, y Platense, con seis, son otros equipos que tuvieron varios casos de covid-19.

Boca Juniors informó cinco positivos y Racing Club tres positivos (dos jugadores y un integrante del cuerpo técnico).

También hubo futbolistas de Lanús y de Newell's que se contagiaron.

Además de los casos positivos, varios equipos no pudieron contar con jugadores que están aislados por ser contacto estrecho de personas contagiadas.

La próxima temporada de la Liga argentina no tiene fecha confirmada de inicio, pero se prevé que comenzará el primer fin de semana de febrero.

Argentina, que atraviesa su tercera ola de covid-19, registró un récord de casos diarios el pasado 30 de diciembre, cuando se notificaron 50.506 contagios, y este domingo sumó 20.502 nuevos casos con lo cual el número total de positivos ascendió a 5.694.930, mientras que los fallecimientos se elevaron a 117.204.