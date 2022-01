103-89: Los errores de Denver permiten que Dallas consiga una fácil victoria

El esloveno Luka Doncic de los Mavericks de Dallas, en una fotografía de archivo. EFE/Etienne Laurent

Redacción deportes, 3 dic (EFE).- Los Mavericks no tuvieron problemas para derrotar a los Nuggets por 103-89 en un partido en el que los de Denver cometieron numerosos errores, llegaron a perder hasta 26 balones, y en el que Luka Doncic terminó con un nuevo doble doble de 21 puntos y 15 asistencias.

Doncic, que el domingo regresó a las canchas tras 10 partidos de baja, jugó 34 minutos y fue el segundo máximo anotador del partido, sólo por detrás de Nikola Jokic, el pívot de los Nuggets. Doncic también igualó el máximo número de asistencias que ha conseguido esta temporada.

Otros cinco jugadores de los Mavs superaron la barrera de los 10 puntos anotados.

Jokic por su parte hizo un doble doble de 27 puntos, 16 rebotes, 3 asistencias y 2 robos. Pero el jugador serbio estuvo prácticamente solo ante los de Dallas. Unicamente otros dos jugadores de los Nuggets, Will Barton y Aaron Gordon, anotaron más de 10 puntos ante los Mavericks.

El base argentino de los Nuggets, Facundo Campazzo, no pudo repetir su actuación del sábado ante los Houston Rockets, cuando jugó su mejor partido desde que llegó a la NBA al anotar 22 puntos y 12 asistencias, y ante los Mavs se tuvo que contentar con 8 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias.

La clave del partido fue la imprecisión y los numerosos errores de los Nuggets, que perdieron 25 balones y permitieron a los de Dallas anotar 28 puntos a consecuencia de esas pérdidas. Por contra, los Mavericks sólo cedieron 11 balones en todo el partido.

Y desde más allá de la línea de 3 puntos, los Nuggets sólo anotaron 6 de 25 intentos, un 24 % de acierto, mientras que los Mavericks encestaron 14 de sus 37 intentos, un 37,8 %.

FALTA DE CONCENTRACIÓN DE LOS NUGGETS

Desde el primer cuarto del partido, los Nuggets mostraron que tenían problemas de concentración. Durante gran parte de los primeros 12 minutos, los dos equipos estuvieron equilibrados gracias a la actuación de Jokic y Gordon en el equipo de Denver.

Pero cuando a 1.54 del final del cuarto, Jokic se retiró al banquillo, los de Denver perdieron el rumbo. De un 18-20 para los Nuggets se pasó a un 24-20 para Dallas cuando acabó el periodo.

El inicio del segundo cuarto sólo empeoró la situación para los visitantes. Sin Jokic en la pista, la ventaja para los Mavs aumentó a 11 puntos, 31-20.

Nada le funcionaba a los Nuggets. Campazzo seguía a cero en puntos y a cero en asistencias y las pérdidas de balón se empezaban a apilar.

A falta de 1.44 para el descanso, los Mavericks lograron su mayor ventaja hasta el momento, 44-31, gracias a dos tiros libres ejecutados por Doncic.

CAMPAZZO A CERO

Cuando los dos equipos se fueron a los vestuarios, el marcador señalaba un 46-37. Jokic y Gordon sumaban 22 puntos, más de la mitad de todos los del resto de su equipo, y cinco de los 11 jugadores que los Nuggets habían utilizado hasta el momento, incluido Campazzo, no habían aportado ni un solo punto.

A la vuelta del descanso, los Nugetts, que estaban sin siete de sus jugadores por lesiones y los protocolos de la covid, mejoraron su juego.

A los 30 segundos de la reanudación, Campazzo consiguió su primera asistencia del partido con un pase a Jokic que culminó en un triple y colocaba el luminoso en 46-40. El base argentino empezó a mover mejor el balón en ataque y los puntos y las asistencias empezaron a llegar.

Los Mavericks respondieron como un equipo y cuando terminó el tercer cuarto, los Nuggets sólo habían conseguido arañar 3 puntos a la ventaja de los de Dallas, lo que dejaba el marcador en 69-63.

En los últimos 12 minutos, la imprecisión se apoderó de nuevo de los Nuggets que perdieron otros 6 balones en el último cuarto y fallaron los 5 triples que intentaron.

Cuando a falta de 2.12 para el final del partido y con un 95-82 en el marcador, el entrenador suplente de los Nuggets, Popeye Jones, sentó a los titulares, la frustración de jugadores como Campazzo era evidente.

Con el banquillo en la pista, la ventaja de los Mavericks llegó a hasta 17 puntos aunque el marcador final se quedó en un 103-89 para los locales.