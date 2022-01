Thiago Galhardo, Mallo y Renato Tapia entrenan con el Celta

El centrocampista del Celta de Vigo Renato Tapia, en una imagen de archivo. EFE/ JuanJo Martín

Vigo, 3 ene (EFE).- El delantero brasileño del Celta de Vigo Thiago Galhardo se reincorporó este lunes a los entrenamientos con el grupo, en una sesión en la que también participaron Hugo Mallo y el peruano Renato Tapia, que no habían viajado a Sevilla.

El atacante sufrió una rotura fibrilar de grado I en el bíceps femoral derecho en el anterior partido de Copa del Rey contra el Andorra, y desde entonces se ha perdido los partidos ligueros contra Espanyol y Betis.

Galhardo, no obstante, no llegará al partido de este miércoles contra el Atlético Baleares de Copa, por lo que podría reaparecer el sábado contra la Real Sociedad en Anoeta.

Para esta eliminatoria, el técnico Eduardo “Chacho” Coudet ya podrá contar con Kevin Vázquez, que fue baja de última hora anoche por una indisposición, y Hugo Mallo y Renato Tapia, que se reincorporaron esta tarde al grupo tras superar la Covid-19.