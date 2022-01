Tesla rompe récord de entregas trimestrales con 308.600 autos

The Tesla Gigafactory under construction in Austin, Texas.

(Bloomberg) -- Tesla Inc. entregó 308.600 vehículos en todo el mundo en el cuarto trimestre, rompiendo el récord anterior del fabricante de automóviles eléctricos y poniendo un broche de oro a un año en el que la compañía entró al exclusivo club del billón de dólares de valoración de mercado.

Los resultados mejores de lo esperado publicados el domingo elevaron las ventas totales de Tesla en el año a más de 936.000 unidades, un 87% más que en 2020, cuando se entregaron algo menos de medio millón de vehículos. Trece analistas encuestados por Bloomberg esperaban en promedio unos 263.000 vehículos para el trimestre, aunque algunos revisaron sus cifras al alza en los últimos días de diciembre.

El trimestre récord subraya la “ola verde que se está consolidando” para Tesla y su director ejecutivo, Elon Musk, de cara a 2022, dijo Daniel Ives, analista de Wedbush Securities, en una nota a los clientes. Los sólidos resultados también apuntan a una fuerte demanda en China y a la habilidad de Tesla para sortear la escasez mundial de semiconductores, señaló. El récord de entregas anterior de la compañía era de 241.300, establecido en el tercer trimestre.

“Este es un trimestre de lujo para Tesla, ya que la compañía superó incluso las expectativas de los casos alcistas”, dijo Ives en un correo electrónico, quien califica las acciones en “desempeño superior” y tiene un precio objetivo de US$1.400. El analista lo calificó de “desempeño asombroso para Musk & Co. en el trimestre de diciembre con enormes vientos de cola en 2022”.

Tesla subió más de un 7% en las operaciones previas a la apertura del lunes. Las acciones del líder del mercado de vehículos eléctricos se han disparado gracias a las expectativas de un continuo crecimiento, con una subida de casi un 50% en 2021 y una valoración de mercado que supera el US$1 billón, una de las cinco únicas empresas estadounidenses que cotizan en bolsa que han alcanzado ese estatus.

Musk elogió a su equipo por el logro, y dijo en Twitter que las cifras eran el resultado del “gran trabajo del equipo de Tesla en todo el mundo”.

Las entregas trimestrales son uno de los indicadores más seguidos de Tesla. Apoyan sus resultados financieros y son consideradas un barómetro de la demanda de vehículos eléctricos por parte de los consumidores en su conjunto, ya que la compañía ha liderado el avance de los automóviles a batería.

Tesla ha dicho en repetidas ocasiones que espera un aumento anual del 50% en las entregas durante un período de varios años. El séptimo incremento trimestral consecutiva se produce en medio de un desplome mundial de los semiconductores que ha reducido la producción en la mayoría de los demás fabricantes de automóviles y ha limitado las ventas a pesar del aumento de la demanda.

Musk, que se convirtió en la persona más rica del mundo el año pasado, ha descrito el año 2021 como una “pesadilla de la cadena de suministro”, incluso cuando su empresa siguió aumentando las entregas cada trimestre. Le ha ido mejor que a otros fabricantes de automóviles debido en parte a los esfuerzos de sus ingenieros por reescribir el software para adaptarlo a cualquier chip que pudieran encontrar para otros fines.

Tesla ha dicho que sus cifras de entregas deberían considerarse un poco conservadores y las cifras finales podrían variar en un 0,5% o más.

Las entregas y la producción real no coinciden necesariamente una a una durante un trimestre determinado. La producción fue de 305.840 en el cuarto trimestre y de 930,422 en el año.

La compañía no desglosa las ventas por zonas geográficas, pero Estados Unidos y China son sus mayores mercados y la mayor parte de las ventas fueron del Model 3 e Y. Tesla actualmente fabrica los Model S, X, 3 e Y en su fábrica de Fremont, California, y el Model 3 e Y en su planta de Shanghái. En 2022, Tesla agregará capacidad de producción con dos nuevas fábricas que entrarán en funcionamiento en Austin y Berlín.

Musk ha prometido entregar una actualización sobre los nuevos planes de productos de Tesla en la próxima llamada de resultados de la compañía.

