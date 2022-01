Tamara Gorro, destrozada, anuncia su inesperada separación de Ezequiel Garay

03-01-2022 La pareja, el pasado 26 de noviembre EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 3 (CHANCE)



Noticia bomba y totalmente inesperada para comenzar este 2022. Tamara Gorro y Ezequiel Garay se separan. Así lo ha anunciado la influencer a través de un vídeo de Instagram en el que, completamente destrozada y sin poder contener las lágrimas, ha desvelado esta sorprendente decisión después de 12 años de amor en los que formaron una de las parejas más enamoradas y unidas del panorama nacional.



"Empiezo el 2022 haciendo este vídeo que jamás hubiese deseado grabar y que ni siquiera pude llegar a imaginar. He puesto en la portada una foto de Ezequiel y mía diciendo gracias por estos 12 años. Ezequiel y yo nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio" ha comenzado diciendo Tamara totalmente derrumbada y dejando claro que por el momento no es una decisión definitiva y que dejan una puerta abierta a una segunda oportunidad.



"Nos vamos a separar, que no a divorciar, porque consideramos que hemos actuado de una manera muy adulta, al menos ejemplar para nosotros y para nuestros hijos, que es parar a tiempo con la esperanza de volver a recuperar y terminar la vida juntos que es como siempre hemos querido" ha confesado rota en lágrimas.



Una ruptura que, como ha revelado, "no viene de ahora. Viene de hace tiempo": "Como todas las parejas pasas baches, no somos un matrimonio perfecto y lo he dicho siempre, somos igual que todos. Tienes tus bajadas, subidas... pero cuando llega un momento en el que te estancas tienes dos opciones. O continuar y que acabe con un desgaste que ya no tenga solucion, o por el contrario como hemos optado nosotros, porque hay amor, entonces preferimos tomar un descanso con la fe y la esperanza de volver y continuar a estar juntos" ha asegurado.



Orgullosa de la familia "admirable" que ha construido con Garay en estos 12 años, Tamara ha explicado por qué ha decidido compartir ahora su separación, que viene de hace unos meses: "Lo digo porque quiero adelantarme a posibles rumores en el sentido de que ahora vivimos juntos pero evidentemente se van a proceder a dar pasos porque nos vamos a separar y eso implica que tengamos que estar en diferentes casas y no quiero alimentar hay crisis, no hay...".



"Hablo con dolor porque hay amor, hay muy buena relación" ha continuado, asegurando que esta separación es para ambos "la decisión más adecuada para coger un poco de aire e intentar caminar juntos de nuevo porque hay amor, hay admiración". Insistiendo en que no ha pasado nada entre ambos - más que un estancamiento en su relación - la influencer ha descartado que su crisis sentimental haya sido el motivo de su enfermedad mental, aunque sí "ha sido la gotita que ha ido colmando... Se me junta esto con el problema que ya tenía, pero no es el principal motivo".



Por eso, y a pesar de emprender caminos separados, Tamara ha señalado que seguiremos viéndola junto a Ezequiel. "No hablo de los niños porque el bienestar de los niños va por encima de todo pero nos veréis reír, abrazarnos, querernos... pero eso no quiere decir que estamos juntos como matrimonio".



Sin embargo, y descartando que su separación sea definitiva porque "llevo 12 años experimentando amor y sigo creyendo en él", la presentadora ha asegurado que pase lo que pase con su matrimonio, Garay siempre podrá contar con ella: "Tenemos una familia preciosa, que ha costado mucho tenerla. Jamás me imaginaría dar un paso así teniendo amor. Tenemos 35 años, toda una vida por delante. Ezequiel siempre me va a tener a su lado, siempre. Volvamos a estar juntos o esto sea indefinido. Le quiero, le amo y sé que me quiere y me ama. Y por eso tomamos esta decisión. Creemos que es la más acertada".



Por último, y admitiendo que está "muy flojita" por estar pasando por un momento "muy jodido", Tamara ha asegurado que va a seguir con su vida y a intentar reír y motivarse. "Quiero dar un poco de normalidad a todo esto y solo deseo una cosa: Que esto tenga un final muy feliz. Ahora mismo es una pausa para luego coger carrerilla", ha concluido.