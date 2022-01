Suga, de BTS, se ha recuperado tras contraer covid-19

El grupo de K-Pop BTS en foto de archivo. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

Seúl, 3 ene (EFE).- Suga, uno de los miembros del grupo de K-Pop BTS, se ha recuperado por completo tras contraer covid-19 y ya no se encuentra aislado, informó hoy su discográfica.

"Suga se ha recuperado completamente de la covid-19 y su cuarentena terminó hoy al mediodía", indicó Big Hit Music en un comunicado publicado en la red social Weverse.

El artista, de 28 años y cuyo verdadero nombre es Min Yoon-gi, dio positivo el pasado 24 de diciembre tras retornar el día anterior de Los Ángeles (EE.UU.), donde el grupo ofreció cuatro conciertos a final de noviembre, sus primeras actuaciones con público en dos años.

"Suga no mostró ningún síntoma en particular durante su cuarentena", añade el comunicado de Big Hit.

Se espera que Big Hit anuncie pronto la recuperación de otros dos miembros de BTS, RM y Jin, que dieron positivo por covid-19 un día después que Suga.

Los tres contaban con la pauta completa de vacunación, según la discográfica.