Starbucks exigirá vacunas o prueba semanal a empleados en EEUU

(Bloomberg) -- Starbucks Corp. dijo que sus empleados estadounidenses deben vacunarse contra el covid-19 o someterse a pruebas semanales a partir del 9 de febrero.

Las nuevas reglas, que están en línea con los estándares gubernamentales para los grandes empleadores, se aplican al personal en cafés, oficinas, plantas y centros de distribución, según un mensaje a los empleados con fecha del 27 de diciembre del presidente de Starbucks Norteamérica, John Culver. La compañía también exige a los trabajadores estadounidenses que revelen su estado de vacunación antes del 10 de enero.

Starbucks es uno de los primeros operadores de restaurantes en presentar una estrategia para implementar nuevas reglas federales que requieren que los empleados se vacunen o se hagan pruebas semanalmente. La cadena, con sede en Seattle, exige que los trabajadores paguen por sus propias pruebas, en caso de que decidan no vacunarse.

“La vacuna es la mejor opción que tenemos, por lejos, cuando se trata de mantenernos seguros y ralentizar la propagación del covid-19”, dijo Culver. “Es preocupante ver que esta nueva variante ha impulsado el recuento diario de casos de covid-19 sobre las cifras registradas en la ola de la variante delta en su punto máximo”.

Durante la pandemia, Starbucks le ha dado a los gerentes locales flexibilidad para ajustar las operaciones, como cambiar a solo comida para llevar y cerrar las áreas de recepción si los casos aumentan en sus comunidades. También ha pagado por períodos de autocuarentena y se ha comprometido a aumentar los salarios para atraer y retener personal.

Con la variante ómicron, los restaurantes y minoristas se enfrentan una vez más a un duro desafío en medio de una nueva ola de restricciones. Un récord de 10 millones de personas fueron diagnosticadas con covid-19 en los siete días hasta el domingo, cerca del doble del máximo semanal anterior de la pandemia, a medida que la variante se propaga por todo el mundo.

Nota Original:

Starbucks to Require Vaccine or Weekly Testing for U.S. Workers

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.