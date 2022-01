Ranking Disney+ en España: Top 10 de las películas más vistas de hoy domingo, 02 de enero

¿Para qué perder tu tiempo navegando por horas en Disney+ cuando el servicio de transmisión ya ha hecho el trabajo por ti?

Hablamos de su lista con las mejores pelis en España, que clasifica los títulos según quién está viendo qué en este momento. Sigue desplazándote para obtener más detalles.

1. Encanto

"Encanto" relata la historia de los Madrigal, una familia extraordinaria que vive en una casa mágica de un pueblo vibrante en las montañas de Colombia escondidas en un “Encanto”. La magia del Encanto ha bendecido a cada niño de la familia con un don único, desde la superfuerza hasta el poder de sanar. A todos, excepto Mirabel, quien desea ser tan especial como el resto de su familia. Pero cuando la magia que rodea al Encanto está en peligro, Mirabel decide que ella, la única Madrigal sin ningún tipo de don único, puede ser la única esperanza de su excepcional familia.

2. Ron da error

Ambientada en un mundo donde los robots se han convertido en los mejores amigos de los niños, Barney, un niño de 11 años, descubre que su amigo robot no funciona del todo porque ha sido dañado durante el transporte para su entrega.

3. Asesinato en el Orient Express

Durante un viaje en el legendario tren Orient Express, el detective belga Hercules Poirot investiga un asesinato cometido en el trayecto y a resultas del cual todos los pasajeros del tren son sospechosos del mismo.

4. The Rescue

'The Rescue' retrata el dramático rescate de 2018 de 12 chicos tailandeses y su entrenador de fútbol, atrapados dentro de una cueva inundada. Los directores y productores ganadores del Óscar E. Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin ponen a descubierto el peligroso mundo del buceo en cuevas, la valentía de los rescatadores y la dedicación de una comunidad entera que hizo grandes sacrificios para salvar a estos jóvenes. Una excursión para explorar un sistema cercano de cuevas tras un partido de fútbol se transformó en una epopeya de dos semanas de supervivencia y una historia que llamaría la atención del mundo entero. Con acceso exclusivo e imágenes nunca antes vistas, la película cuenta la historia de la imaginación, la determinación y el trabajo en equipo sin precedentes que se desplegaron durante esta heroica misión al borde del abismo con riesgos de vida o muerte.

5. Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos

Adaptación cinematográfica del héroe creado por Steve Englehart y Jim Starlin en 1973, un personaje mitad chino, mitad americano, cuyo característico estilo de combate mezclaba kung-fu, nunchacos y armas de fuego.

6. Vengadores: Endgame

Después de los eventos devastadores de 'Vengadores: Infinity War', el universo está en ruinas debido a las acciones de Thanos. Con la ayuda de los aliados que quedaron, los Vengadores deberán reunirse una vez más para intentar deshacer sus acciones y restaurar el orden en el universo de una vez por todas, sin importar cuáles sean las consecuencias.. Cuarta y última entrega de la saga "Vengadores".

7. Vaiana

Una gran aventura acerca de una enérgica adolescente que se embarca en una misión audaz para salvar a su pueblo de una antigua y misteriosa amenaza, en un viaje de autodescubrimiento. La acompañará el arrogante semidiós Maui, quien la guiará en su travesía por el océano en un viaje lleno de acción, plagado de temibles criaturas e imposibles desafíos para restaurar el orden perdido.

8. El último duelo

Ambientada en Francia, en 1386, cuenta el enfrentamiento entre el caballero Jean de Carrouges y el escudero Jacques LeGris, al acusar el primero al segundo de abusar de su esposa, Marguerite de Carrouges. El Rey Carlos VI decide que la mejor forma de solucionar el conflicto es un duelo a muerte. El que venza será el ganador, sin embargo, si lo hace el escudero, la esposa del caballero será quemada como castigo por falsas acusaciones.

9. Raya y el último dragón

Raya, una niña de gran espíritu aventurero, se embarca en la búsqueda del último dragón del mundo con el objetivo de devolver el equilibrio a Kumandra, un lejano y recóndito territorio habitado por una civilización milenaria.

10. Far From the Tree

En una playa idílica en el noroeste del Pacífico, la curiosidad se apodera de un mapache joven cuyo padre frustrado intenta mantenerlos a ambos a salvo.

¿Sabes cuál es la plataforma con la mejor oferta de producciones cinematográficas? ¡Disney+, por supuesto! ¿Conoces cuáles pelis famosas tiene disponibles para ti?

La intención de Disney+ es que los usuarios reconozcan sus filmes más populares. Así, podrán hacerse una idea de las que más se adaptan a sus gustos, para recomendarlos a sus familiares y amigos. ¿Qué clásicos estarán disponibles próximamente? Lo único seguro es que la lista no para de crecer.

Mientras tanto, te podemos adelantar que estas son las 10 pelis más famosas que tenemos.