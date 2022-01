Portaltic.-Un error en Microsoft Exchange impidió el envío de correos electrónicos en el año nuevo

03-01-2022 Microsoft Exchange. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA MICROSOFT



MADRID, 3 (Portaltic/EP)



Un problema presente en el sistema Microsoft Exchange, para servicios de correo electrónico profesionales o educativos, hizo que no se enviasen mensajes de correo por un error relacionado con el cambio de año, aunque la compañía afirma que ya lo ha solucionado.



El fallo de Microsoft Exchange en cuestión se produjo a medianoche el 1 de enero e hizo que los mensajes de correo electrónico de estos servicios profesionales y educativos quedasen atascados en la cola de envío, de manera que sus destinatarios no llegaban a recibirlos.



Microsoft ha explicado a través de su comunidad de soporte que el problema se encontraba presente en Exchange Server 2016 y Exchange Server 2019, dos de las versiones más recientes de este sistema de correo para servidores.



Según la compañía, el error se debió a un problema de comprobación de fechas relacionado con el nuevo año, y no a un fallo del motor ni a la actividad de ningún ciberataque ni 'malware'.



El error en la comprobación de las fechas causaba el cierre del motor de seguridad de Exchange, que escanea los mensajes en busca de virus, lo que hizo que los mensajes de correo electrónico quedasen a atrapados en largas colas de transporte.



La compañía estadounidense aseguró horas después del inicio del error haber lanzado una solución para abordar el problema de los mensajes atascados. "Se requiere la acción del cliente para implementar esta solución", ha recordado Microsoft.