Portaltic.-Square Enix profundizará en la tecnología 'blockchain' y los tokens en 2022

Square Enix ha mostrado su apoyo a la introducción de los NFTs y ha resaltado los beneficios de la tecnología 'blockchain' en los videojuegos, dos bases sobre las que podría cimentarse su trabajo en 2022.



A través de su tradicional mensaje de Año Nuevo, el presidente y director representativo de la compañía, Yosuke Matsuda, ha realizado un balance de la transformación del sector a lo largo de 2021 y cómo este se ha visto afectado por las nuevas tendencias enfocadas al metaverso y la inteligencia artificial (IA).



Para el presidente de Square Enix, el metaverso "ha llegado para quedarse" y sobre él se están cimentando otros avances en tecnología, como el concepto de realidad extendida (XR), la nube o la tecnología 5G.



"A medida que este condepto abstracto empiece a tomar forma concreta en relación a productos y servicios, espero que también provoque cambios que tengan un impacto sustancial en nuestro negocio", ha indicado Matsuda en el escrito, sin concretar el modo en que la compañía podría asumir esas novedades.



Con ello, ha valorado la influencia de los NFTs o 'tokens no fungibles' en el sector de los videojuegos que, a su entender, ha sido uno de los grandes protagonista de 2021 junto al metaverso. "Fue un año en el que los NFTs fueron recibidos con gran entusiasmo por una base de usuarios en rápida expansión", ha apuntado.



No obstante, ha insistido en la necesidad de mantener la prudencia en este sentido, debido al "comercio de bienes digitales basados en los NTFs con matices un tanto especulativos, independientemente del valor del contenido proporcionado".



Confiando en que esos defectos logren ajustarse con el tiempo, el presidente ha destacado la centralización de sus esfuerzos empresariales a través de una estretegia presentada en 2020 y dirigida a la IA, la nube, el i+D y los juegos 'blockchain'.



En este último término, ha destacado que la tecnología 'blockchain' tiene el potencial de "permitir el crecimiento autosostenible de los juegos" y fomentar la diversidad, debido a que "la gente se involucra con contenidos interactivos".



Asimismo, ha mencionado el aumento de jugadores que no solo "juegan para divertirse" sino que lo hacen "para contribuir, es decir, ayudar a que el juego sea más emocionante"; algo que se ha convertido en un incentivo y sobre lo que la compañía planea trabajar de cara a este 2022.



"Al diseñar economías 'blockchain' en nuestros juegos, permitiremos su crecimiento autosostenible. Es precisamente este tipo de ecosistema el que se encuentra en el centro lo que llamo 'juego descentralizado' y espero que se convierta en una tendencia importante en los juegos del futuro", ha matizado.



Además de aclarar que la compañía centrará sus esfuerzos en el desarrollo y aplicación de esta tecnología en sus videojuegos, el directivo ha planteado la posibilidad de desarrollar sus propios 'tokens' en el futuro.