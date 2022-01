Ómicron enseña lecciones difíciles a medida que las escuelas de EEUU regresan de vacaciones

Por Lisa Shumaker

3 ene (Reuters) - Muchas escuelas de Estados Unidos que normalmente darían el lunes la bienvenida a los estudiantes en sus aulas están retrasando sus fechas de ingreso, luchando para evaluar a alumnos y maestros y preparándose, como último recurso, para regresar al aprendizaje remoto, debido a la cifra récord de casos de la variante ómicron del coronavirus en el país.

En Washington, D.C., todo el personal y 51.000 estudiantes de escuelas públicas deben cargar un resultado negativo de la prueba para detectar el COVID-19 en el sitio web del distrito antes de asistir a clases el miércoles. No se aceptarán pruebas tomadas antes del martes. Los padres pueden tomar las pruebas rápidas en su escuela o usar las suyas propias.

Se están realizando esfuerzos similares en California, que se comprometió a proporcionar kits de prueba caseros gratuitos a sus 6 millones de estudiantes de escuelas públicas desde kindergarten a secundarias.

"Hay mucho COVID por ahí (...) va a ser un comienzo difícil", dijo Michelle Smith McDonald, directora de comunicaciones y asuntos públicos de la Oficina de Educación del Condado de Alameda.

Los nuevos casos de COVID-19 han tocado niveles récord de 400.000 infecciones al día en promedio debido a la naturaleza extremadamente transmisible de la variante ómicron. (https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/countries-and-territories/united-states)

Los expertos en salud predicen que incluso más personas darán positivo después de las reuniones por las fiestas de fin de año, lo que llevará a millones de personas a la cuarentena y al aislamiento en las próximas semanas.

Las escuelas desde Massachusetts hasta Michigan y el estado de Washington retrasaron las clases unos días y pidieron a los estudiantes y al personal que usaran ese tiempo para hacerse la prueba de COVID-19.

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha dicho que cerrar las escuelas en el estado debería ser solo un último recurso. Pero los administradores escolares están preocupados por tener suficientes maestros y personal.

"Probablemente habrá cierres de escuelas individuales, ya sea debido a un brote o por falta de personal", dijo McDonald.

De acuerdo con la guía actualizada de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el estado ha acortado su período de cuarentena para aquellos expuestos a alguien con COVID o dando positivo por COVID a cinco días desde 10.

Científicos y expertos en salud están preocupados porque la política no distingue entre personas vacunadas y no vacunadas, que se recuperan del virus a diferentes velocidades. Tampoco requiere pruebas para confirmar que una persona ya no es infecciosa antes de que finalice su cuarentena. (https://www.reuters.com/world/us/no-tests-no-problem-experts-question-new-us-cdc-policy-covid-isolation-period-2021-12-29)

California ha recomendado que las personas tengan una prueba COVID negativa antes de salir del aislamiento. Otros estados como Illinois no han adoptado las nuevas directrices de los CDC. (https://twitter.com/ISBEnews)

(Reporte de Ann Saphir en San Francisco y Joe Shaw en Washington; Escrito por Lisa Shumaker; Editado en español por Juana Casas)