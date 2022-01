Morgan Stanley pagará US$60M en demanda por violación de datos

(Bloomberg) -- Morgan Stanley acordó pagar US$60 millones para resolver una demanda colectiva por parte de consumidores que afirman que la empresa no protegió su información personal.

El acuerdo, si lo aprueba una jueza federal en Manhattan, resolvería demandas por dos violaciones de seguridad que comprometieron la información personal de 15 millones de clientes actuales y anteriores, según un grupo de ellos que presentó una demanda en julio de 2020. Los clientes afirmaron que la información estaba almacenada en centros de datos que se cerraron y en servidores de computadoras en sucursales que fueron reemplazadas.

Los datos almacenados en el equipo del centro de datos dado de baja, incluidos los números de seguro social y las fechas de nacimiento de los clientes, no se borraron por completo y el equipo desapareció. Una falla de software dejó datos en los servidores antiguos sin cifrar, afirmaron.

“Hemos notificado previamente a todos los clientes potencialmente afectados con respecto a estos asuntos, que ocurrieron hace varios años, y nos complace estar resolviendo este litigio relacionado con ellos”, dijo el banco en un comunicado emitido el lunes.

Las acciones de Morgan Stanley subían un 3,1% a US$101,24 a las 10:39 a.m. en las operaciones de la Bolsa de Valores de Nueva York.

Las partes anunciaron en noviembre que habían llegado a un acuerdo de principio, sin revelar detalles. Morgan Stanley continúa negando las acusaciones, según un expediente judicial presentado el viernes que busca la aprobación del acuerdo.

La jueza de Distrito de Estados Unidos, Analisa Torres, debe firmar el acuerdo antes de que pueda entrar en vigor.

El caso es Tillman y otros contra Morgan Stanley Smith Barney LLC, 20-cv-5914, Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito Sur de Nueva York (Manhattan).

