Mercedes-Benz se prepara para que crisis de chips siga en 2022

(Bloomberg) -- Mercedes-Benz dijo que la oferta de semiconductores seguirá afectando a la industria en los próximos meses, por lo que instó a que se agregue más capacidad a nivel mundial, en tanto que la demanda de los automóviles modernos solo seguirá en aumento.

El fabricante alemán mantendrá un grupo de trabajo para ayudar a aliviar cualquier cuello de botella que pueda interrumpir la producción, dijo este lunes a los periodistas el jefe de tecnología de Mercedes, Markus Schaefer, antes de la presentación del vehículo conceptual EQXX. Schaefer espera condiciones especialmente difíciles durante la primera mitad del año.

Las restricciones de suministro deberían disminuir gradualmente hacia la segunda mitad “siempre que no haya más interrupciones por tormentas de invierno o incendios” como los incidentes que afectaron a fábricas clave en Estados Unidos y Asia el año pasado, señaló.

La escasez mundial de semiconductores afectó duramente a la industria automotriz el año pasado y atrofió la fabricación de vehículos en todas las regiones. Mientras que algunos ejecutivos de la industria señalaron al tercer trimestre como probablemente el punto más bajo, cualquier recuperación gradual aún no se ha traducido en un repunte de las ventas de automóviles. Las matriculaciones de vehículos nuevos en España cayó en casi un 19% en diciembre.

Nota Original:

Mercedes-Benz Braces for Chips to Remain Scarce in Coming Months

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.