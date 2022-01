03-01-2022 Maroto dice que las encuestas reflejan que las "mentiras" de Sánchez sobre la luz "ya no se las creen ni sus votantes". El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha asegurado este lunes que las "mentiras" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el precio de la luz "ya no se las creen" ni los que le votaron la última vez y que así lo muestra la última encuesta que ha publicado Sigma Dos. POLITICA PP



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha asegurado este lunes que las "mentiras" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el precio de la luz "ya no se las creen" ni los que le votaron la última vez y que así lo muestra la última encuesta que ha publicado Sigma Dos.



"En esa encuesta publicada por Sigma Dos el 63 por ciento de las personas que votaron Sánchez la última vez creen que la luz será su principal problema en 2022", ha argumentado en declaraciones a los medios desde Segovia Javier Maroto, quien ha señalado que es "especialmente significativo" que este sea "el principal problema frente cualquier otro problema".



Maroto ha lamentado que hoy los españoles podrían tener un 30 por ciento de reducción en el recibo de la luz "si todos los costes no energéticos que están en el recibo se sufragan con el presupuesto nacional". "Esa es una opción que plantea el PP, una opción posible que requiere de rigor presupuestario", ha enfatizado el dirigente del PP, a la par que ha recalcado que "la pasividad de Sánchez contrasta con la propuesta del PP".



El senador del PP ha criticado que con Sánchez "la cuesta de enero se hace más cuesta de enero que nunca" porque, según ha aseverado, "desde este primer día se conoce una triste novedad". "A partir de hoy muchos españoles van a tener que pagar entre 800 y 1000 euros más por el impuesto de matriculación", ha explicado Maroto, que ironizado con que "este es el regalo de Navidad" de Sánchez.



Ha criticado, además, que "las evasivas" de los ministros de Sánchez "hablando de la inflación como algo transitorio". "Estamos ya casi en el siete por ciento de inflación y esto se suma a las subidas de impuestos", ha criticado.



En este sentido, ha asegurado que la factura energética es una de las principales causas de esa situación y que "la pasividad y mentira de Sánchez que es su principal receta para combatirla". "Sánchez ha empezado 2022 como acabó 2021, diciendo a todos los españoles que no pasa nada, que eso que vemos no es verdad y que estamos pagando todos los españoles igual por el importe de la factura que en 2018", ha zanjado el portavoz del PP en la Cámara Alta.