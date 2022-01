Manila limita la movilidad de los no vacunados ante el aumento de ómicron

EFE/EPA/ROLEX DELA PENA

Bangkok, 3 ene (EFE).- La autoridad municipal de la metrópoli filipina de Manila anunció este lunes nuevas medidas que incluyen limitar la movilidad de los no vacunados contra la covid-19 ante el aumento de los contagios por la nueva variante ómicron.

En un comunicado, las autoridades de la capital señalaron que elevan la alarma al nivel 3 (de un máximo de 5) y que los no vacunados no podrán salir a la calle, excepto para comprar bienes de primera necesidad, ir al hospital o trabajar.

Además, los trabajadores no vacunados deberán someterse a una prueba PCR cada dos semanas que ellos mismos deben pagar.

"A pesar de la disponibilidad de vacunas, hay algunas personas que optan por no vacunarse y, por lo tanto, son más susceptibles de enfermar gravemente con la covid-19, lo que requiere a su vez un cuidado hospitalario que satura el sistema en detrimento de la salud pública", dice el comunicado.

El presidente de la Autoridad Metropolitana de Desarrollo de Manila (MMDA, en sus siglas en inglés), Benhur Abalos, señaló que las restricciones de los no vacunados estará en vigor hasta que puedan bajar la alerta al nivel 2 en la zona metropolitana.

"Son medidas temporales mientras que la capital está en el nivel 3 para la protección de las personas no vacunadas en medio del aumento de los casos de la covid en la región", precisó Abalos.

El nivel 3 también supone la prohibición de las clases presenciales, los deportes que requieran contacto físico, el cierre de casinos y ferias y la limitación del aforo en restaurantes y otros locales a entre el 30 y el 50 por ciento.

Filipinas, que sufrió dos graves olas de la covid-19 en abril y septiembre pasados, acumula 2,84 millones de contagios, incluidos más de 51.000 muertos.

Según datos de Our World in Data, las autoridades filipinas han vacunado con la pauta completa a más del 43 por ciento de su población. EFE

grc/raa/alf

(foto) (vídeo)