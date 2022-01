Malí.- Una coalición de partidos rechaza el plan para prorrogar cinco años el periodo de transición en Malí

Subraya que la propuesta es "unilateral y poco razonable" de cara a la reunión de la CEDEAO en Ghana



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Una coalición de partidos políticos de Malí ha expresado su rechazo al plan presentado por el Gobierno para extender el periodo de transición hasta los cinco años, a pesar de que la 'hoja de ruta' presentada tras el golpe de Estado de agosto de 2020 contemplaba la celebración de elecciones en febrero de 2022.



La asonada en agosto de 2020 contra el entonces presidente, Ibrahim Boubacar Keita, se vio seguida por un segundo golpe en mayo de 2021 contra el entonces presidente de transición, Bah Ndaw, que puso al frente del proceso al líder de la junta militar, Assimi Goita.



A pesar de que Goita afirmó que respetaría la 'hoja de ruta', el Ejecutivo dijo posteriormente que podría no haber elecciones en febrero, mientras que el sábado notificó a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) su nueva propuesta.



La propuesta fue pactada durante una conferencia de reforma nacional boicoteada por varios partidos políticos y organizaciones sociales a causa de las diferencias en torno a estos planes de las autoridades de transición, que siguieron adelante con el encuentro y desvelaron el nuevo calendario durante la jornada del jueves.



En respuesta, el Marco de Partidos y Agrupaciones Políticas para una Transición Exitosa, que agrupa a diez partidos políticos, ha mostrado su "estupor" ante la propuesta, que ha tildado de "unilateral y poco razonable". Así, ha denunciado que "prolonga la transición a un periodo acumulado de seis años y seis meses".



En su comunicado, recogido por el portal maliense de noticias Maliweb, la coalición ha dicho que este calendario trasladado por Goita a la CEDEAO "viola la 'hoja de ruta'" y ha sido aprobado "sin ser sometido a discusión en Malí". De esta forma, ha subrayado que "no satisface de forma alguna las aspiraciones profundas del pueblo maliense".



Así, ha recordado a las autoridades de transición que su deber es "crear las condiciones para un retorno rápido al orden constitucional" y les ha pedido que "respeten" la 'hoja de ruta' y los compromisos previos, al tiempo que ha reiterado su negativa a participar en el diálogo mientras el objetivo sea "legitimar" las intenciones de "prolongar" la transición.



Por otra parte, la coalición ha advertido a las "fuerzas patrióticas" que participaron "de buena fe" en estos encuentros contra la posibilidad de que "su presencia física" permita "lograr los objetivos no reconocidos".



Por último, ha subrayado que se reserva "todos los medios legales" para preservar "los principios democráticos obtenidos después de una larga lucha y bajo el precio de numerosos sacrificios" ante "cualquier intento de confiscar el poder por la fuerza y el engaño".



Por su parte, la CEDEAO ha dicho que "toma nota" del anuncio de las autoridades de transición y ha anunciado que el 9 de enero se celebrará una cumbre en la capital de Ghana, Accra, para abordar la situación en Malí. El organismo había amenazado con nuevas sanciones a Bamako a partir del 1 de enero en caso de que no presenten planes creíbles para la celebración de comicios en febrero.