Los Packers amarran el primer lugar de la NFC al vencer 37-10 a los Vikings

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO/Archivo

Redacción deportes, 2 ene (EFE).- Los Green Bay Packers aseguraron este domingo la posición número uno de la Conferencia Nacional al vencer 37-10 a los Minnesota Vikings en la semana 17 de la NFL.

Los Packers, 13-3, campeones en el Norte de la NFC, descansarán la primera semana de postemporada gracias a su puesto como líder de la Conferencia, además recibirán sus duelos de playoffs en casa.

Los Vikings, 7-9, ya no tienen opción de clasificar.

Minnesota no tuvo a su pasador titular Kirk Cousins por la COVID-19, en su lugar tomó los controles Sean Mannion, 29 años, con seis en la NFL; tampoco estuvo el apoyador Nick Vigil, ni el ala defensivo Patrick Jones, ambos también por test positivos.

La baja de Cousins pesó tanto en el ataque de Minnesota que en el primer y segundo cuarto Mannion, capturado dos veces, apenas sumó 57 yardas en las seis series ofensivas que encabezó.

Los Packers tomaron ventaja en el primer cuarto con gol de campo. En el segundo agregaron tres puntos, y un pase de anotación de Aaron Rodgers para Allen Lazard, seis TD en el año, que los separó 13-0.

En la última ofensiva antes del primer medio Rodgers, 35 TD en el año, conectó por undécima vez en la temporada con Davante Adams en las diagonales para sumar 20 puntos. Los Vikings lograron un gol de campo antes del descanso.

En el tercer cuarto Argel Dillon empujó la ventaja a 27-3 con su anotación por tierra y se amplió 30-3 con un gol de campo. Mannion respondió con un envío de anotación para Kendrick Osborn, 30-10.

En el último periodo Dillon volvió a mostrar su fuerza por tierra con su segunda anotación del juego, 37-10.

A falta de un partido de la semana 17 de la NFL en la Conferencia Nacional ya están en postemporada los campeones divisionales; Packers, 13-3, en el Norte; Buccaneers en el Sur, 12-4; y Cowboys, 11-5 en el Este.

Los Rams, 12-4, en la cima del Oeste; aún pelean por el título ante los Cardinals, 11-5; ambos están en playoffs, aunque falta definir sus posiciones. Los Eagles, 9-7, también tienen un boleto de comodín y, de momento, los 49ers, 9-7, poseen el último cupo.

Los New Orleans Saints, 8-8, aún pueden luchar por ese lugar.

En la Conferencia Américana están calificados a la postemporada los Titans, 11-5, campeones del Sur de momento son número uno de la AFC. También tienen lugar en playoffs los Chiefs, 11-5, monarcas del Oeste, y los Bengals, 10-6, dueños del Norte.

Los Bills, 10-6, luchan por el título del Este con los Patriots, 10-6, ambos tienen seguro un boleto de comodines. Los dos últimos lugares ahora pertenecen a los Colts y los Chargers, ambos 9-7.

Los Raiders, 9-7; los Ravens, 8-8; y Pittsburgh, 7-7-1, que juega este lunes; aún tienen esperanza de pelear por esos dos cupos.

Resultados de este domingo: Chiefs 31-34 Bengals, Giants 3-29 Bears, Jaguars 10-50 Patriots, Rams 20-19 Ravens, Buccaneers 28-24 Jets, Falcons 15-29 Bills, Dolphins 3-34 Titans, Raiders 23-20 Colts, Eagles 20-16 Washington, Broncos 13-34 Chargers, Texans 7-23 49ers, Lions 29-51 Seahawks, Phanters 10-18 Saints, Cardinals 25-22 Cowboys.

Lunes: Browns-Steelers.