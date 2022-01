Los certificados con la vacuna de Johnson&Johnson pierden validez en Austria

EFE/EPA/ROLEX DELA PENA/Archivo

Viena, 3 ene (EFE).- Los certificados con la vacuna única Janssen de Johnson & Johnson han quedado caducos en Austria este lunes por decisión del Gobierno de la república alpina.

El Ministerio de Sanidad instó hoy a las personas afectadas que aún no lo hayan hecho a ponerse otra vacuna, aconsejando recurrir preferiblemente a una dosis del tipo ARN mensajero (ARNm), es decir, de Pfizer/BioNTech o Moderna.

Las 260.000 personas del país que en el pasado fueron inmunizadas con la vacuna de Johnson&Johnson habían sido ya notificadas en noviembre, por carta, de que su pase covid perdería validez a más tardar el 3 de enero.

Pese a ello, al día de hoy unas 75.000 de ellas aún no se habían puesto una vacuna adicional.

En Austria se está debatiendo un proyecto de ley para imponer la vacuna anti-covid obligatoria para los mayores de 14 años a partir del próximo mes, que prevé elevadas multas para quien no cumpla la normativa.