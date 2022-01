López Obrador reconoce aumento de contagios de covid-19, pero sin más muertos

Personas acuden a los stands, juegos y atracciones mecánicas en la Verbena Navideña, en el Zócalo de la Ciudad de México (México). EFE/ Madla Hartz

Ciudad de México, 3 ene (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció hoy el aumento de contagios de covid-19 en el país por la variante ómicron pero resaltó que esta es menos dañina y menos mortal. “Sí, están incrementándose los contagios por esta nueva variante pero afortunadamente no hay incremento en las hospitalizaciones y, lo más importante, no hay fallecimientos”, afirmó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional. Destacó que se espera que aumenten los contagios pero insistió en que “no tiene la gravedad esta variante que la otra (la delta), que nos afectó mucho”, precisó. No obstante, el mandatario instó a la población a cuidarse y destacó que las afectaciones no serán las mismas que con otras variantes. Señaló que pese a que aumentan los contagios no han crecido las hospitalizaciones, dijo que por ejemplo, el 2 de enero se registró una ocupación en camas generales de 14 % y de 12 % en camas con ventilador para terapia intensiva. Aclaró que este día tendrán reunión con todos los sectores y el martes se informará sobre la situación que está viviendo el país en relación a la pandemia. México detectó a la primera persona contagiada con la variante ómicron el pasado 3 de diciembre y desde entonces suman más de 40 casos confirmados por los gobiernos estatales de Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Sinaloa. El presidente mexicano hizo estas declaraciones mientras su país se acerca a los 4 millones de contagios y suma 299.544 muertes debido a la covid-19, con lo que se sitúa como el quinto país con más muertes debido al coronavirus. En los últimos días, México ha registrado un alza sustancial en el número de contagios, si bien las cifras diarias de muertos se mantiene todavía relativamente bajas. El Gobierno mexicano ha destacado la vacunación como una herramienta para reducir la mortalidad del virus y hasta ahora ha aplicado 148,94 millones de biológicos, con lo que ha logrado inocular al 88 % de la población adulta al menos con una dosis.