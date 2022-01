Las cabalgatas de Reyes Magos vuelven a las calles de España con mascarilla, recorridos más amplios y sin caramelos

05-01-2021 Los Reyes Magos saludan a su llegada al Centro Conde Duque, en Madrid (España), a 5 de enero de 2021. La Cabalgata de los Reyes Magos se ha celebrado este martes en Madrid en el patio central exterior del Centro Cultural Conde Duque, que ha sido perimetrado y aforado para la ocasión. Los Reyes Magos han sido recibidos por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y los portavoces de los grupos municipales. SOCIEDAD Ricardo Rubio - Europa Press



Las carrozas de los Reyes Magos volverán a recorrer este miércoles 5 de enero de 2022 las calles de las principales ciudades españolas, tras un 2021 en el que tuvieron que ser suspendidas o se transformaron en estáticas por la pandemia de la Covid-19.



Si bien, estos tradicionales desfiles regresarán adaptados a la situación sanitaria, con obligación de mascarilla, recorridos por avenidas más amplias y sin lanzamiento de caramelos.



En Madrid, el Ayuntamiento ha repartido 7.000 entradas para ver la Cabalgata de Reyes, unas localidades que se han agotado en apenas 12 minutos y que estarán ubicadas a lo largo de los 3 kilómetros por donde discurrirá el desfile. El objetivo es evitar aglomeraciones dada la situación sanitaria derivada de la pandemia. Además, como medida de seguridad, no se lanzarán dulces desde las carrozas.



Por su parte, en Cataluña, las personas que acudan a las cabalgatas de Reyes Magos deberán llevar mascarilla y guardar "la máxima distancia posible". Los Reyes Magos también "llevarán mascarilla" y además será obligatoria para los mayores de 6 años, mientras que será recomendable para los niños de 3 a 5. Por su parte, no podrán ir a las cabalgatas personas con síntomas de Covid, con resultado positivo, pendientes de resultado o aisladas por ser contactos estrechos.



También será obligatoria la mascarilla en los desfiles de Palma de Mallorca e Ibiza, que realizarán el recorrido por calles más amplias y tampoco lanzarán caramelos. Además, en el municipio mallorquín de Calvià, directamente, se ha cancelado al considerar que la situación sanitaria "no es la adecuada".



Mientras, en Valencia, donde se había planteado una cabalgata con menos carrozas, solo las oficiales, y sin sillas, finalmente se ha sustituido por una cabalgata "estática" en la Plaza de Toros.



En Castilla y León, habrá cabalgatas en Soria, Segovia, Salamanca y Valladolid, con cambios en el recorrido para que las carrozas discurran por avenidas más amplias y conseguir así que haya más distancia.



También se han adaptado a la situación sanitaria los desfiles del País Vasco. Así, en Vitoria, se ha modificado dos veces el recorrido para 'facilitar el cumplimiento' de las medidas contra la Covid; en San Sebastián, se alargará su recorrido en un kilómetro y no se lanzarán caramelos; y en Bilbao, directamente, se ha sustituido por la obra musical 'La Noche Mágica'.



En Andalucía, los asistentes tendrán que llevar mascarilla, tal y como rige en una orden de la Junta de Andalucía. Así será, por ejemplo, en Sevilla, donde el Ayuntamiento ha acordado, además, una modificación del recorrido para favorecer el paso del cortejo por vías amplias. Lo mismo harán en Baeza (Jaén) y en Almería, donde apuestan por una "cabalgata segura". En los distritos de Málaga, por su parte, Melchor, Gaspar y Baltasar participarán en fiestas y pasacalles.



Tampoco renunciarán este año a las cabalgatas las principales ciudades extremeñas, Mérida, Cáceres y Badajoz, donde han organizado cortejos con recorridos más cortos y sin lanzamiento de dulces. En concreto, destaca la de Cáceres, donde Sus Majestades de Oriente han llegado este lunes en globo para poder saludar desde el aire a los niños y familias que están confinados debido a la pandemia.



En Castilla-La Mancha, las cabalgatas están confirmadas en Toledo, Cuenca, Albacete y Ciudad Real. Entre ellas, destaca la de Toledo, en la que Alfonso X 'El Sabio' y su VIII Centenario tendrán un protagonismo especial. El cortejo discurrirá por avenidas "amplias" y suprimiendo la subida a Zocodover para evitar el paso por las calles "más estrechas".



En lo que afecta a la Región de Murcia, la cabalgata de la capital será estática y con público sentado, mientras que en Cartagena se parecerá más al modelo tradicional pues contará con 13 carrozas e irá circulando por avenidas amplias, aunque para mantener la seguridad, se instalarán más de 18.000 sillas durante el recorrido y se ha renunciado a lanzar regalos y caramelos.



Mientras, en las Islas Canarias, en concreto, en Santa Cruz de Tenerife se ha suspendido el tradicional espectáculo de recibimiento de los Reyes Magos en el Estadio Heliodoro Rodríguez López debido a la pandemia y se ha sustituido por una recepción a puerta cerrada, que será retransmitida por diferentes medios audiovisuales. A continuación, cinco comitivas reales saldrán a realizar un recorrido por los distritos, un circuito similar al que realizarán en Las Palmas de Gran Canaria.



Por su parte, en La Rioja, el campo de fútbol de Las Gaunas sí mantendrá el evento de bienvenida a los Reyes Magos que aterrizarán en helicóptero, si la meteorología lo permite, a las 10,30 horas del 5 de enero. Si bien, habrá un aforo reducido del 75 por ciento, será obligatoria la mascarilla y no se permitirá llevar comida ni bebida.



En Cantabria, a pesar de la incidencia del coronavirus tampoco se han prohibido las cabalgatas, pero algunos municipios las han suspendido. Por ejemplo, en Santillana del Mar, donde también se desarrolla el Auto Sacramental y ambas representaciones son declaradas Fiesta de Interés Turístico Nacional, se ha vuelto a cancelar por segundo año consecutivo. Lo mismo sucederá en la localidad de Seña. Mientras, Santander repetirá el formato estrenado en 2020, en el que Sus Majestades de Oriente recibirán durante 12 horas a los niños en el claustro de la catedral.