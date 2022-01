La incidencia sigue al alza en Alemania, que regresa escalonadamente a las aulas

EFE/EPA/FOCKE STRANGMANN

Berlín, 3 ene (EFE).- La incidencia sube por quinto día consecutivo en Alemania, donde hoy comienza el regreso escalonado a las aulas propio del sistema federal mientras se mantiene la preocupación ante el avance de la variante ómicron.

La incidencia acumulada se sitúa en Alemania en 232,4 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en siete días, frente a 222,7 ayer y también hace una semana y 439,2 hace un mes en plena cuarta ola de la pandemia.

Las autoridades sanitarias notificaron 18.518 nuevas infecciones en 24 horas y 68 muertos con o por covid-19, frente a 13.908 y 69 hace una semana, mientras la cifra de casos activos ronda los 617.100, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología actualizados la pasada madrugada.

El RKI considera no obstante que las cifras son más altas debido a que durante los festivos de Navidad y Año Nuevo ha habido una menor actividad de testeo y comunicación de casos.

Hoy comienzan las clases tras el receso navideño en seis de los 16 estados federados y en otros dos, a mediados de semana, mientras los alumnos del resto de "Länder" regresan a las aulas la semana próxima, según el sistema federal.

En Berlín se mantienen las clases presenciales y los alumnos serán testeados diariamente en esta primera semana de colegio, mientras en Brandeburgo se harán los tests en días alternos.

En Turingia también acabaron las vacaciones escolares, pero los alumnos no regresarán a las aulas sino que trabajarán desde casa al menos los dos primeros días; a partir del miércoles, cada centro educativo decidirá si retoma la presencialidad, continúa con las clases a distancia u opta por un sistema híbrido.

El titular de Sanidad, Karl Lauterbach, anunció anoche que en la próxima reunión entre el gobierno federal y los estados federados, prevista para el viernes, "habrá en todo caso nuevas decisiones" con el fin de evitar que la ola causada por ómicron alcance dimensiones demasiado grandes.

En una entrevista a las cadenas RTL y ntv, el ministro precisó que se abordará la cuestión de la cuarentena, aunque dejó en el aire si se contempla acortar el aislamiento para las personas de contacto, en particular para las que hayan recibido la dosis de refuerzo, e incluso para los propios contagiados.

Lauterbach volvió a expresar su "gran preocupación", sobre todo por las personas no vacunadas, ante el esperado fuerte aumento de los contagios.