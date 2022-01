La fiscal general neoyorquina busca interrogar a hijos de Trump en investigación

Foto de archivo de la fiscal general de Nueva York, Letitia James. EFE/EPA/JUSTIN LANE

Nueva York, 3 ene (EFE).- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha citado a declarar a dos de los hijos del expresidente de EE.UU. Donald Trump, Ivanka Trump y Donald Trump Jr, como parte de sus investigaciones por fraude que está llevando a cabo.

La petición se dio a conocer este lunes a través de un documento judicial presentado por el juez del caso en el que se expone un calendario para gestionar una disputa que ha surgido sobre las citaciones tanto del exmandatario como de sus hijos.

Según una fuente consultada por el New York Times, la citación de James de dos de los hijos de Trump fue presentada el pasado 1 de diciembre.

El mes pasado se supo que la fiscal general había solicitado interrogar bajo juramento al antiguo presidente, pero hasta ahora no se sabía que la oficina de James, que está llevando a cabo una investigación civil sobre las actividades de la empresa inmobiliaria de los Trump durante al menos tres años, también buscaba entrevistar a Ivanka y a Donald Jr.

Un tercer hijo de Trump, Eric Trump, ya fue interrogado en octubre de 2020 por el mismo caso, poco antes de que se celebrasen las elecciones presidenciales que perdió su padre.

Tanto Eric como Donald Jr e Ivanka han estado muy involucrados en la empresa de su padre, la Trump Organization, a la que cada uno de ellos se unió poco después de terminar sus estudios universitarios.

Cuando Trump fue nombrado presidente de EE.UU., en enero de 2017, delegó el control de la compañía en Donald Jr y a Eric, así como en el director financiero de la empresa, Allen Weisselberg.

Las pesquisas de James tratan de determinar si la compañía de Trump infló el valor de sus bienes para poder obtener préstamos bancarios y en paralelo redujo ese mismo valor con la intención de pagar menos impuestos.

La investigación, sin embargo, es por vía civil, por lo que en cualquier caso no podría presentar cargos criminales contra los Trump.