Jordania.- La Cámara Baja de Jordania aprueba una enmienda para incluir a las "mujeres jordanas" en la Constitución

La Cámara de Representantes de Jordania ha aprobado una enmienda constitucional para incluir "mujeres jordanas" a uno de los epígrafes de la Carta Magna, después de una serie de sesiones marcadas por la tensión y una pelea entre legisladores la semana pasada durante uno de los plenos.



Según las informaciones recogidas por la agencia estatal jordana de noticias, Petra, el título del segundo capítulo de la Constitución pasa de titularse 'Derechos y deberes de los jordanos' a 'Derechos y Deberes de los hombres y las mujeres jordanos'.



La votación en la Cámara Baja se ha saldado con 94 votos a favor y 26 en contra, mientras que diez parlamentarios no acudieron a la votación, en la que se sopesó un paquete presentado por el Gobierno a raíz de un comité que apuntó recomendaciones para modernizar la vida política y desarrollar las leyes de Jordania.



El ministro de Asuntos Políticos y Parlamentarios, Musa Maaytá, resaltó tras la votación que la decisión es para "honrar y respetar a las mujeres" y rechazó las acusaciones de que el Gobierno "se haya inclinado ante presiones de instituciones donantes (de fondos)".



Así, manifestó que la enmienda no afectará a los asuntos de estatus personal, mientras que la secretaria de Estado para Asuntos Legales, Uafa Bani Mustafá, indicó que tampoco afecta a la estructura de la Constitución, tal y como ha recogido el diario jordano 'The Jordan Times'.



Las otras dos enmiendas aprobadas por la Cámara Baja buscan mejorar la protección legal de personas con discapacidad y su participación política y aumentar el empoderamiento de mujeres y jóvenes del país, mientras que se votó en contra de una enmienda para afirmar que "el rey es jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Política Exterior".



Tras la votación, la secretaria general de la Comisión Nacional para Mujeres de Jordania, Salma Nims, dijo que la enmienda es "un paso adelante" en términos de discurso, si bien hizo hincapié en que no tendrá implicaciones a nivel legislativo.



"La petición del movimiento femenino ha pedido históricamente agregar 'en base al sexo' al artículo 6", recordó, antes de lamentar que exista "un intento deliberado de distorsionar y demonizar al movimiento de mujeres, cuyas demandas han estado precedidas desde hace décadas por acuerdos internacionales".



En este sentido, Nims resaltó que once países árabes y musulmanes incluyen cláusulas contra la discriminación. "Si once países musulmanes pueden hacerlo sin impacto alguno sobre la estructura y estabilidad de la familia, ¿por qué no puede hacerlo Jordania?", se preguntó.



Por su parte, la activista y abogada Nur Emam aplaudió la decisión de la cámara baja del Parlamento y argumentó que "es una garantía sobre la igualdad de los valores de ciudadanía entre hombres y mujeres", si bien Nims reiteró que "queda un largo camino por delante".