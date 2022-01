Jaylen Brown asombra con 50 puntos y Luka Doncic regresa con victoria

Evan Mobley (i) de los Cleveland Cavaliers en acción ante Myles Turner de los Indiana Pacers hoy, durante un partido de la NBA entre los Cleveland Cavaliers y los Indiana Pacers, en Rocket Mortgage Fieldhouse, in Cleveland, Ohio (EEUU). EFE/ David Maxwell

Los Ángeles (EE.UU.), 2 ene (EFE).- Jaylen Brown brilló con 50 puntos en la victoria de los Boston Celtics en una jornada dominical de la NBA en la que Luka Doncic regresó tras haberse perdido diez partidos, los Miami Heat vieron truncada su racha de cinco victorias seguidas y los Phoenix Suns destrozaron a los Charlotte Hornets.

CELTICS 116 - MAGIC 111

La actuación con mayúsculas del día la firmó Jaylen Brown, que con 50 puntos (mejor anotación de su carrera), 11 rebotes y 4 asistencias capitaneó la victoria en la prórroga de los Boston Celtics ante los Orlando Magic.

Terrence Ross (33 puntos y 5 rebotes) fue el mejor de unos Magic que sobrevivieron a un tiro de Brown sobre la bocina en el cuarto parcial pero que no pudieron resistir al tornado de los Celtics en la prórroga.

El dominicano Al Horford sumó 9 puntos, 8 rebotes, 5 tapones y 2 asistencias para unos Celtics en los que el español Juancho Hernangómez no tuvo minutos.

THUNDER 86 - MAVERICKS 95

Luka Doncic volvió a jugar tras diez partidos fuera de las canchas -primero por lesión y luego por coronavirus- y rozó el triple-doble (14 puntos, 9 rebotes, 10 asistencias) en la discreta y ajustada victoria de los Dallas Mavericks ante los Oklahoma City Thunder.

Al margen de la vuelta del esloveno, el titular de ese partido lo dio el australiano Josh Giddey de los Thunder, que se convirtió con 19 años y 84 días en el jugador más joven en la historia de la NBA en lograr un triple-doble (17 puntos, 13 rebotes y 14 asistencias).

El argentino Gabriel Deck no tuvo minutos en los Thunder.

KINGS 115 - HEAT 113

Jimmy Butler tuvo un tiro en el último segundo para empatar el partido pero su balón no entró y los Sacramento Kings frenaron a unos Miami Heat que llegaban lanzados y a por su sexta victoria seguida.

Buddy Hield con 26 puntos fue el máximo referente de los Kings mientras que Tyler Herro y Omer Yurtseven, con 22 puntos cada uno, fueron los más productivos de los Heat.

HORNETS 99 - SUNS 133

Como un huracán pasaron los Phoenix Suns por Charlotte para desarmar a unos Hornets totalmente superados y que llegaron a perder por 43 puntos.

Siete jugadores de los Suns consiguieron más de 10 puntos con Devin Booker como máximo anotador (24 puntos) mientras que LaMelo Ball (17 puntos) encabezó a unos Hornets decepcionantes y con poca puntería (9 de 35 en triples).

LAKERS 108 - TIMBERWOLVES 103

Los Angeles Lakers jugaron todo el partido con un quinteto bajo -y LeBron James de nuevo de pívot- y se impusieron así a los Minnesota Timberwolves pese a la sangría que sufrieron en el rebote (28 frente a los 56 de los visitantes).

James (26 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias y 3 robos) lideró a unos Lakers con un Westbrook irregular (20 puntos pero 9 balones perdidos) mientras que el más destacado en los Wolves fue Naz Reid (23 puntos y 11 rebotes).

El argentino Leandro Bolmaro se quedó sin jugar en los Wolves.

PACERS 104 - CAVALIERS 108

Los Cavaliers cerraron su "maldición" tras la grave lesión de Ricky Rubio y, después de tres partidos seguidos perdiendo, tumbaron a los Indiana Pacers.

El duelo se decidió en el interior con Evan Mobley (24 puntos y 9 rebotes) y Kevin Love (20 puntos y 8 rebotes) al frente de los Cavaliers y Domantas Sabonis (32 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias) haciendo lo propio en los Pacers.

RAPTORS 120 - KNICKS 105

Fred VanVleet (35 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias) se erigió en el faro de los Raptors para doblegar con claridad a unos Knicks que fueron todo el encuentro por detrás en el marcador.

Evan Fournier (20 puntos) fue el principal recurso ofensivo de unos Knicks que mostraron muchas carencias en el rebote (30 frente a 44 de los Raptors).

CONFERENCIA ESTE

1.- Chicago Bulls (24-10).

2.- Brooklyn Nets (23-11).

3.- Milwaukee Bucks (25-13).

4.- Miami Heat (23-14).

5.- Cleveland Cavaliers (21-16).

6.- Philadelphia 76ers (19-16).

7.- Charlotte Hornets (19-18).

8.- Washington Wizards (18-18).

9.- Boston Celtics (18-19).

10.- Toronto Raptors (16-17).

11.- New York Knicks (17-20).

12.- Atlanta Hawks (16-19).

13.- Indiana Pacers (14-23).

14.- Orlando Magic (7-30).

15.- Detroit Pistons (6-28).

CONFERENCIA OESTE

1.- Golden State Warriors (28-7).

2.- Phoenix Suns (28-8).

3.- Utah Jazz (26-10).

4.- Memphis Grizzlies (23-14).

5.- Denver Nuggets (18-16).

6.- Los Angeles Clippers (19-18).

7.- Los Angeles Lakers (19-19).

8.- Dallas Mavericks (18-18).

9.- Minnesota Timberwolves (16-20).

10.- Sacramento Kings (16-22).

11.- San Antonio Spurs (14-21).

12.- Portland Trail Blazers (13-22).

13.- Oklahoma City Thunder (13-23).

14.- New Orleans Pelicans (13-23).

15.- Houston Rockets (10-27).