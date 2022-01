Infosalus.- Las muertes por cáncer alcanzan 10 millones en 2019 y los casos nuevos ascendieron a 23 millones en todo el mundo

26-11-2021 El proyecto OPTIMA busca mejorar el tratamiento para el cáncer de próstata, mama y pulmón aplicando tecnologías de vanguardia SALUD GMV



Las muertes por cáncer aumentaron a diez millones y los casos nuevos alcanzaron los 23 millones a nivel mundial en 2019, según un estudio científico del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Facultad de la Universidad de Washington (Estados Unidos).



El documento, que se ha publicado el 30 de diciembre de 2021 en la revista 'Journal of the American Medical Association' (JAMA), es parte del Estudio de carga global de enfermedades, lesiones y factores de riesgo de 2019 (GBD 2019). Las cifras han aumentado respecto al último estudio, que data del 2010, cuando se registraron 8,29 millones de muertes por cáncer y 18,7 millones de casos nuevos, lo que supone que hasta el 2019 hubo un repunte del 20,9 por ciento y 26,3 por ciento, respectivamente.



Los investigadores han calculado la carga y las tendencias del cáncer a nivel mundial en 204 países. De esta manera, han descubierto que el cáncer ha ocupado el segundo lugar detrás de las enfermedades cardiovasculares en el número de muertes, años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) y años de vida perdidos (AVP) entre 22 grupos de enfermedades y lesiones a nivel mundial en 2019.



Dentro de la carga total de cáncer, las cinco causas principales de AVAD relacionados con el cáncer para ambos sexos combinados fueron el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón (TBL); cáncer de colon y recto; cáncer de estómago; cáncer de mama; y cáncer de hígado. El cáncer de TBL fue la principal causa de muerte por cáncer en 119 países y territorios para hombres y 27 países y territorios para mujeres. Por su parte, el cáncer de mama fue la principal causa de muerte relacionada con el cáncer entre las mujeres en todo el mundo, incluidos 119 países.



Aunque la carga absoluta de cáncer aumentó tanto en muertes como en casos nuevos entre 2010 y 2019, las tasas de mortalidad e incidencia estandarizadas por edad a nivel mundial disminuyeron en un 5,9 por ciento y un 1,1 por ciento, respectivamente.



Desde la perspectiva de un país, la tasa de mortalidad estandarizada por edad disminuyó en 131 países y territorios y la tasa de incidencia estandarizada por edad disminuyó en 75 países y territorios. Las pequeñas disminuciones porcentuales a nivel mundial son prometedoras, pero los investigadores advierten que puede haber retrocesos en la atención y los resultados del cáncer debido al COVID-19. Los efectos de la pandemia sobre la morbilidad, la mortalidad y los esfuerzos de prevención y control del cáncer no se tomaron en cuenta en este estudio de GBD, que analizó la carga mundial de cáncer hasta 2019.



"Asegurar que el progreso global contra la carga del cáncer sea equitativo es crucial. Esto requerirá esfuerzos para reducir las disparidades en la prevención, tratamiento y la supervivencia del cáncer y la incorporación de las necesidades y los conocimientos locales en los planes nacionales de control del cáncer personalizados", ha asegurado el autor principal del estudio, Jonathan Kocarnik.