Gas en Europa sube 20% mientras Rusia mantiene flujos limitados

(Bloomberg) -- Los precios del gas natural en Europa subieron el lunes debido a que la reducción de los flujos desde Rusia volvió a generar incertidumbre por la seguridad del suministro en Europa durante los meses de invierno.

El gas europeo de referencia para el próximo mes se disparó hasta un 20% a 84,50 euros por megavatio-hora, después de haber caído anteriormente. Los flujos rusos a través de una ruta clave que pasa por Ucrania disminuyeron. Mientras tanto, la preocupación por el suministro se vio agravada por el aumento de la demanda de gas en Asia, que podría hacer que la región atraiga cargamentos de gas natural licuado, lo que dejaría a Europa una vez más con escasez del combustible.

“Aunque el suministro de gas ruso al noroeste de Europa ha sido increíblemente bajo desde el comienzo del nuevo año, si esto persiste en los próximos días, sin duda proporcionará un apoyo alcista una vez que la demanda comience a recuperarse”, dijo Tom Marzec-Manser, analista de gas europeo y GNL en la agencia de precios ICIS.

El gas europeo sigue muy volátil. Antes de Navidad, los precios alcanzaron máximos históricos ante la caída de los flujos rusos hacia la región. En los últimos días del año, sin embargo, los precios disminuyeron abruptamente cuando nuevos busques cisternas de GNL de Estados Unidos se dirigían a Europa, trayendo un breve alivio a los mercados.

Las reservas actuales de gasoductos desde Rusia para enviar gas a Europa siguen siendo limitadas, lo que significa que el mercado se mantendrá ajustado por ahora, dejando a Europa que dependa de sus agotadas existencias y de más GNL.

Los flujos de gas a través de una ruta clave que sale de Ucrania, a través de Velke Kapusany en Eslovaquia, disminuyeron. Los pedidos de este combustible cayeron un 70%, hasta unos 276 gigavatios-hora al día, el nivel más bajo desde febrero, según el operador del sistema Eustream.

Los envíos de gas a Alemania a través del enlace ruso Yamal-Europa llevan 14 días interrumpidos. Las reservas diarias muestran que los flujos pueden seguir detenidos el martes porque Gazprom no ha vuelto a reservar capacidad de entrada. Gazprom PJSC ha estado enviando a los clientes de la Unión Europea solo la cantidad de combustible a la que está obligada en virtud de los contratos a largo plazo vigentes.

