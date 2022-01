García Montero pide a Almeida tratar "con más dignidad" a madrileños y agradece que Grandes sea Hija Predilecta

29-11-2021 El director del Instituto Cervantes y viudo de Almudena Grandes, en el entierro de la escritora, en el Cementerio Civil, a 29 de noviembre de 2021, en Madrid (España). La escritora Almudena Grandes, una de las figuras de la literatura española más conocidas en el país, murió el 27 de noviembre a los 61 años, a causa de un cáncer, según informó la Academia de Cine. El velatorio por la muerte de la escritora tuvo lugar ayer en el Tanatorio La Paz de Tres Cantos, hasta donde se desplazó el presidente del Gobierno y otras personalidades del mundo de la política y cultura. Hoy tiene lugar el último adiós a la escritora madrileña, cuyo nombre ha sido uno de los de mayor proyección internacional de la literatura española contemporánea. CULTURA Jesús Hellín - Europa Press



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El viudo de Almudena Grandes y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha agradecido al Ayuntamiento de Madrid que haya nombrado a su esposa Hija Predilecta de la capital y ha reclamado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que trate con "más dignidad" a los madrileños.



"Si se siente traidor ante sus amigos de extrema derecha, allá él", ha lanzado García Montero en sus redes sociales en relación a la entrevista concedida por el regidor a 'Ok Diario' en la que ha asegurado que la escritora "no merece ser Hija Predilecta de Madrid", pero que ha "ponderado" por encima los Presupuestos.



Este nombramiento era una de las exigencias del Grupo Mixto para que apoyaran las Cuentas municipales para 2022, que fueron aprobadas la semana pasada con los votos del PP, Cs y con tres de 'Recupera Madrid', tras negarse el cuarto que lo compone, Felipe Llamas.



El alcalde asegura en dicha entrevista que "el personaje no lo merece", que por "motu propio no lo hubiera hecho" y que "al margen de esas cosas lamentables que escribió fue una persona que ha leído mucha gente, con premios literarios y vinculada a Madrid", por lo que sí entiende que debían votar a favor de darle una calle a la escritora.



"Leo declaraciones mezquinas del alcalde sobre Almudena Grandes. Debería tratarnos con más dignidad a los madrileños. Si se siente traidor ante sus amigos de extrema derecha, allá él. Gracias a Madrid y al Ayuntamiento por nombrar a Almudena Hija Predilecta", ha resumido García Montero.



En la misma red social el edil de Recupera Madrid Luis Cueto ha respondido a García Montero trasladándole su "cariño" y ha asegurado que las declaraciones del alcalde dan "asco".



"Nosotros, desde Recupera Madrid y tras consultarte, no podíamos apoyarle si no cambiaba. Él, por lo visto, sí podía traicionando sus principios. Somos muy diferentes, claro", ha lanzado.