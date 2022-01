Fútbol/Premier.- El Wolverhampton sorprende al United y asalta 42 años después Old Trafford

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El Manchester United encajó este lunes su primera derrota con el alemán Ralf Rangnick en el banquillo tras perder en Old Trafford por 0-1 ante el Wolverhampton, que puso fin a 42 años sin ganar en el 'Teatro de los Sueños', en el partido que cerró la vigesimoprimera jornada de la Premier League.



Los 'Wolves' no ganaban a domicilio en liga a los 'Diablos Rojos' desde 1980, pero acabaron con esta mala racha gracias a un tanto en el minuto 82 del centrocampista portugués Joao Moutinho, que premió el buen partido de su equipo, que no jugaba por culpa del coronavirus desde el pasado 19 de diciembre y que se queda con 28 puntos, a siete del Arsenal, cuarto clasificado.



Con 31 se queda el United, que firmó un discreto encuentro ante su afición, con escaso poderío ofensivo, pero que gozó de dos buenas opciones con el portugués Bruno Fernandes, que se topó con el larguero y con su compatriota José Sá.