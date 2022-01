Fórmula 1.- Domenicali: "No creo que veamos un grupo de coches muy ajustado en la primera carrera de 2022"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, espera que se pueda ver una lucha "aún más intensa" entre los pilotos en el Mundial de este año, donde entrarán en liza las nuevas reglas técnicas y aunque advierte que la brecha existente no se cerrará ya "e la primera carrera" de 2022, sí desea que los nuevos monoplazas permitan "que "más pilotos luchen por las victorias y el título".



"Los nuevos coches deberían permitir a los pilotos estar más cerca unos de otros y, por lo tanto, luchar entre sí de forma aún más intensa. Pero si me preguntas si veremos un grupo muy ajustado desde la primera carrera, no lo creo", indicó Domenicali en una entrevista al portal alemán 'Sport1'.



De todos modos, aclara que "debido a las restricciones en el desarrollo posterior de los monoplazas y al límite superior del presupuesto, la brecha debería cerrarse más rápidamente". "En cualquier caso, estoy deseando que lleguen los coches nuevos. Me han dicho que algunos de ellos deberían verse diferentes al modelo que presentamos en Silverstone. Yo mismo tengo curiosidad", apuntó.



En este sentido, no le gustaría que algún equipo o escudería hallase una brecha en el reglamento para destacarse como le pasó a BrawnGP en 2009. "Podría ser, porque con las nuevas reglas nunca se sabe si, después de todo, un equipo ha encontrado una escapatoria, pero preferiría esperar que uno o dos equipos hayan tomado una dirección diferente de desarrollo que haber encontrado una laguna en las regulaciones", recalcó.



Por otro lado, el exjefe de Ferrari reconoció que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), actual campeón del mundo, "ha crecido enormemente en los últimos años" y que en el 2021 "pilotó continuamente al límite". "Creo que se merece el título e hizo realidad su sueño, ahora espero verle como defensor del título en su nueva situación", afirmó.



También desea que "el duelo continúe" con el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), aunque Domenicali espera que "otros pilotos puedan intervenir en la batalla por el título" ya que en el Mundial cuentan en la actualidad con muchos "pilotos jóvenes y talentosos". "La atención se centra actualmente en si los nuevos coches permitirán que más pilotos luchen por las victorias y el título", señaló.



Por otro lado, en cuanto al calendario del campeonato, dejó claro que "es importante" tener a la F-1 en Estados Unidos y que por ello trabajan "arduamente" para que la cita que se celebrará en Miami "sea un éxito", mientras que pidió "no subestimar" países como China donde "el interés está creciendo" ni un retorno a África. "Sería genial, ya sea en el norte o en el sur", sentenció.