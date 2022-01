Filipinas.- Al menos tres muertos y 14 heridos en un motín en la cárcel nacional de Filipinas

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Al menos tres reclusos han muerto heridos de bala y 14 han resultado heridos en un motín en la cárcel filipina de Nueva Bilibid, la penitenciaría nacional del país, según ha informado el portavoz de la Oficina de Correccionales de Filipinas, Gabriel Chaclag.



"La violencia comenzó con abucheos verbales en los dormitorios adyacentes en la zona este hasta que se escuchó un disparo y comenzó [un] intercambio de disparos. Todos estaban en modo autodefensa", ha dicho Chaclag, que ha puntualizado que se trataba de armas improvisadas.



Siete de los presos que han formado parte del motín han sido identificados, llevados a un área de aislamiento y se les impondrán las medidas disciplinarias correspondientes, según ha informado el diario filipino 'The Inquirer'.



Entre las armas decomisadas, había un revólver, varias pistolas y al menos 16 armas blancas. Chaclag ha dicho que una investigación se va a llevar a cabo para averiguar el origen del motín y ha señalado que se espera que más participantes sean identificados.



Además, ha informado de que las fuerzas de seguridad tenían la situación controlada a las 7.10 de este domingo (hora local), según recoge el periódico 'The Philippine Star".



La prisión de Nueva Bilibid, en el sur de la región de Manila, alberga a 18.000 presos que, en determinados momentos del día, se mueven sin supervisión. Si bien hay un sistema de cámaras de seguridad en las instalaciones, solo se encuentran colocadas en zonas puntuales y no cubren todos los espacios. Los guardias tampoco vigilan a los presos el día entero.